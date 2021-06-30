台灣5月疫情突然變得嚴峻，三級警戒一路到7月12日，房地產市場雖有表現，但買氣慘澹，據4家房仲業者統計旗下加盟店6月成交業績，全台房市與5月相比，交易量全面縮減。由於現在國內出現Delta病毒群聚案件，讓三級防疫警戒是否能如期於7月12日降級成為變數，多數房仲認為疫情仍是影響下半年房市交易的關鍵。

近期本土確診人數由3位數降至2位數，似乎有趨於穩定的跡象，但指揮中心也表示疫情雖趨穩，但仍沒有鬆懈的本錢，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，國內疫情三級警戒再度延長至7月12日，在三級警戒下，為避免成為防疫破口，落實防疫措施，不少屋主或是大型社區禁止帶看，而有意購屋的民眾也暫緩看屋行程，房市交易冷卻。現在疫情仍是影響下半年房市交易的關鍵。此外，實價登錄2.0與房地合一2.0也將於7月正式上路，加上第三季原本就是房市交易淡季，預估第三季房市交易欲大不易。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，6月房市裹足不前，主要是受到疫情干擾、疫苗之亂，許多業者與上班族被迫休業、減班或是居家上班，一個多月的警戒造成房屋帶看以及購屋意願的減少，購屋需求被排列在後項選擇，多採且走且看的策略，亦是6月交易停滯的隱形因子。7月上路的房地合一2.0，不僅將預售屋納管，且預售屋完工前後的重稅期，還會重新計算，導致重稅期漫長，因此五、六月接到不少來自預售屋投資客的委託，希望搶著在新制實施前的黃金時機獲利了結。

延續五月中旬的三級警戒，在全台民眾自主隔離的狀況下，買氣雪崩，等於提前宣布房地合一2.0的衝刺期結束。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨分析，房屋交易需要大量人際接觸，三級警戒使得交易方暫緩購屋腳步，不少買方也因為收入影響，看屋計畫延後，綜觀量縮狀況和疫情發展不謀而合，顯見疫情仍是目前影響交易的最大變數。

據成交資料顯示，本月土地相關交易佔總交易的份額有略增的現象。中信房屋總經理張世宗表示，不動產物件類型大致可分為成屋、預售與土地，雖然成屋類交易仍佔總交易量的85％以上，但土地類標的買賣大多只需確認周邊環境，確認相關地籍資料及是否符合需求即可，察看標的現況的流程較成屋單純，人與人接觸而染疫的風險也較低，因此反倒成為這波疫情大爆發下較不受影響的標的。