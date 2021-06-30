24歲大陸抖音第一美女迅猛龍特蕾莎，五官精緻、身材姣好，社群網站吸引超過488萬粉絲追蹤，近日她大方曬出自己素顏模樣，引起兩極評價，有些人認為差很大，也有人認為素顏還是很漂亮。

迅猛龍特蕾莎近日在影片中教化妝，因此就必須從素顏開始，她還向粉絲拜託如果看到她素顏模樣後，不要取消關注，之後她就將兩邊頭髮夾起，以全素顏示人。只見她沒有眼妝後難免看起來較無神，但其實她皮膚狀況很好，沒有任何瑕疵，整個人少了美豔感，年紀感覺小很多。

迅猛龍特蕾莎素顏真面目曝光。(圖／翻攝自微博)

不過很多人認為和她過往女神形象差很大，「相信她沒整容了」、「只有我覺得差別很大嗎」、「好看是好看，但就是不太像同一個人」，但也有人認為「底子很好，沒什麼區別」、「素顏也很漂亮」、「很漂亮啊為什麼要酸」。

迅猛龍特蕾莎因擁有一張號稱沒加工、宛如林志玲的亮眼外表，讓她在網路上爆紅，有「抖音第一美女」、「廈門林志玲」等美名，社群網站吸引超過488萬粉絲追隨。

之前她也曾因為美顏濾鏡突然消失，曝光了她原始真面目，在網路上引起熱議，因為不僅眼睛變小、鼻翼變寬，額頭也凸出不少，讓不少網友直呼幻滅，認為她變得根本不像大家認識的抖音第一美女。