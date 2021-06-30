全台防疫警戒升三級超過一個月，台股不僅未受到顯著衝擊，大盤跌至15159點後便不再下探，形成相對強勢局面。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第二季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」指出，本季主流類股全面轉換，以往交投較為清淡的傳產股噴出巨額成交量，漲風吹進鋼鐵、造紙、紡織、玻璃，攜手散裝航運反攻霸榜「十大爆紅台股榜」9席。

Yahoo指出，隨著鋼價上漲、接單暢旺，鋼鐵股囊括三個名次。鍍面烤漆鋼材龍頭廠燁輝（2023）截至今年5月的營收累計較去年同期增長近6成，單月業績動能突出引關注，一舉奪下冠軍；鋼鐵龍頭中鋼（2002）股價爆量創十多年最高紀錄，法人評估榮景有機會延續到第四季，搶下第2名。

航運方面，散裝貨運業者慧洋-KY（2637），自去年底以來每月都繳出兩位數以上的年增率，成為唯一上榜航運股，高居第3名。後疫情時代也讓企業與政府更加重視永續經營，太陽能、風力發電等綠色建設商機使得電線電纜業者華新（1605）、大亞（1609）受惠，榜上有名。南部電爐大廠海光（2038）則搭上風力發電趨勢，提供彰濱風力發電建設所需鋼筋，未來發展備受期待，排名第9。

此外，原物料漲風吹進造紙、紡織、玻璃等產業，個股吸金力也引網友關注。紙漿大廠華紙（1905）提早佈局造林，現擁兩岸42萬畝自有林地的碳權資產，排第4名。歐美陸續解封帶動成衣需求重回正軌，南紡（1440）旗下化學纖維、紡紗部門產能滿檔，排名第6。玻璃龍頭台玻（1802）因汽車、中國基礎建設投資需求回升，前5個月合併營收創新高，股價翻漲兩倍，排第7名。而佔總市值過半的電子股，本季僅世芯-KY（3661）勉強擠入榜，去年動能強勁，今年出貨受美國管制影響，能否重回上升軌道成投資人關心重點。

第二季台股屢創歷史新高，然而「五大爆紅ETF榜單」則罕見由元大台灣50反1（00632R）拿下第1名，在疫情考驗下，出現為求避險轉買反向ETF的趨勢，也反映投資人認為做空有獲利的機會。

此外，受益央行低利率決策帶來的高殖利率，使高股息ETF人氣不減，在本季也紛紛調整持股引網友熱議；採ESG選股策略以抗震的國泰永續高股息ETF（00878）、納入多檔面板股的元大台灣高股息（0056）分別位居第2、3名。調整持股的還有第5名國民ETF元大台灣50（0050），主要新增三檔航運股。此外，中國A股多年反覆打底後漸漸盤堅向上，本季榜單加入新成員－元大滬深300正2（00637L），顯示投資人對A股的興趣正在回溫。