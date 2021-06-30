疫情加水情雙重衝擊，桃園市管河川免收使用費，圖為河川區申請種植韭菜。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

疫情加水情雙重衝擊，桃園市管河川免收使用費，圖為河川區申請種植稻米。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

農民常在近水的河川區申請種稻或蔬果，使用費每年要繳交一次，依公告現值5％收取，但今年受到疫情衝擊、水情吃緊雙重困境下，桃園市水務局宣布跟進中央，全市138公里河川，免徵種植使用費至明年6月30日，7月1日開始主動電話通知退費，估計市庫約短收近30萬。

水務局指出，依據水利法第78條之1第4款規定，民眾若於河川區域內種植植物，應經市府許可，並參照「中央管河川區域使用行為規費收費標準」向申請人收取使用費，每年依土地公告現值5％收費，年底收下一年的使用費，每次申請最長核准3年。

去年初中央宣布中央管的河川減收使用費，桃園僅有一條大漢溪受惠，因應疫情持續嚴峻，全國三級警戒延長解封，對市民經濟及社會造成衝擊，加上水情吃緊，桃園從善如流跟進中央政策，市管河川也回溯從今年1月1日起至明年6月30日免徵種植使用費。

水務局指出，桃園市轄管河川有南崁溪、茄苳溪、坑子溪、老街溪、富林溪、大堀溪、觀音溪、新屋溪、社子溪等9條，以及代管中央管河川大漢溪桃園市轄段（後池堰至鳶山堰間），總長度約138公里，從2009年至今共收取公有地種植使用費約200餘萬元，平均一年會有16萬的種植使用費收入，停收1年半的時間估計免收種植使用費約24萬元。

水務局說，免徵期間內已繳納使用費的民眾，7月1日開始會主動電話通知退費，並考量現階段不宜群聚，會以匯款方式退還使用費。另有關河川區域新種植申請案，請民眾至桃園市政府水務局官網查詢。