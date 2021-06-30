「本土天王」吳宗憲日前宣布捐出11萬劑快篩試劑，遭新北市安和里長批評要下載APP才能領取，無疑是行銷手法，今在台北市議員洪健益陪同下，捐贈快篩試劑給台北醫學大學附設醫院，對於被媒體問及日前挨批作秀，他則是霸氣回應：「我是憲哥我要作什麼秀？我還不夠紅是嗎？」

吳宗憲今赴北醫捐出3000份快篩試劑，對於日前被酸在作秀，他霸氣表示：「如果是秀也是場美麗的秀，作秀就作秀有什麼關係？他X的，有錢拿出來作秀啊！叫更有錢的拿出來作秀，我們沒什麼錢，我們有心，一點鳥錢要幹嘛？我是憲哥我要作什麼秀？我還不夠紅是嗎？有白癡智障說我是過氣藝人，我是年收入最高的藝人，我願意為台灣做這件事，有意見嗎？」，接著強調其他通訊軟體使用也需要註冊，強調並沒有收集個資一事。

吳宗憲駁斥作秀一說。（圖／中時新聞網Youtube）

對於近日與安和里里長鄧長安隔空交戰，他表示自己朋友很多，尤其安和里朋友也不少，在眾人很努力做事，為台灣付出的當下，沒想到還有人要亂說話，讓他語重心長表示：「給憲哥休息一下，台灣需要他，幾十年沒幹過壞事，做一些事被人講風涼話那種下一屆一定選不上，保證落選。」強調原本想低調幫國人挺過疫情卻遭誤解，才決定親自出來面對媒體。

對於被問及是否會預約打疫苗？吳宗憲霸氣表示：「我不用，我那麼壯，有需要多出來的，我再最後一個打沒關係」，最後更不忘高舉雙手，大喊：「I Love You Taiwan」，希望全台灣民眾都能度過這次難關。

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