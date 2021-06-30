美智庫傳統基金會海上作戰與尖端科技研究員薩德勒(Brent Sadler)，投書「Defense One」。文中指出，五角大廈在5月分提出的2022年國防預算案，雖然美國海軍希望打造一隻能與中國大陸競爭的艦隊，進而提升未來的實力；但預算中大砍造艦經費、裁減海軍人員、不當的調整薪資、錯誤的投資，以及忽略造船業，讓海軍恐無力維持與盟邦的關係網路，更無力因應大陸海軍威脅。

分析中指出，海軍提出的預算案充分反映出軍方認知的失調。一方面，海軍忽略了眼前顯而易見的危險；另一方面，對於已經遲來的承諾，軍方還進一步延後兌現，使得海軍無法因應明日的威脅。

薩德勒認為，回顧四周，俄國在烏克蘭附近進行大型海軍演習。中國大陸的戰機與軍艦，不是在南海欺侮菲國漁民，就是在恐嚇台灣；甚至，北京長期以來以下水餃之勢快速地擴張海軍。

想要回應北京與莫斯科侵略性行動，美國除應振興低迷的造船業外，還應針對海軍基礎設施進行資本結構重組，已建立未來世界需要的力量。不幸的是，拜登政府提出的海軍預算並沒有做到前述的任何一點。相反的，他節撙軍事預算並將其挪至研究室裡(相較去年，研發預算增加12%，而軍事採購整體下滑8%)，並將精力忙於振興教育。

薩德勒解釋，拜登政府的海軍預算讓人失望的第一個點，是針對造船業。2020年，海軍尋求並獲得國會授權，以節省成本的方式統包採購4艘兩棲船艦。拜登提出的預算案不但沒有兌現此依承諾，反而打算不買單任何一艘。此舉不只讓造船業維持償付的努力更形複雜，也削弱軍方與國會之間的善意。

第二，拜登的預算提案將軍艦建造費用大砍20億美元。為了完成歐巴馬時期的目標，海軍已艱苦萬分；隨著川普喊出在2034年前達成355大艦隊，更讓海軍面臨重重挑戰。按照原定計畫，今天的海軍應該有308艘戰艦，如今卻僅有296艘。拜登大砍經費只會讓艦隊重建計畫更為落後。(對於艦隊規模，拜登政府還未有明確立場；然而，國會仍將川普時期的355艦隊是為既定政策。)

第三，即使要達成355艦隊，海軍需要增加27712人才能滿足艦上人力運用；但拜登的預算案依舊裁減水手人數1600人。就在政府宣布裁減1600人當周，美國政府責任署(Government Accountability Office GAO)的報告卻警告，持續的水手短缺導致艦上官兵普遍過勞，在部分船艦上缺額比率甚至高達15%。過勞已成為2017年海軍連續兩起撞船意外的重要原因。

第四，就在美國通貨膨脹飆升到4%的時候，拜登政府加薪卻僅有2.7%，這無疑加深海軍吸引人才從軍的難度；結合前述的2034年要增加27712人，才能管理比現有規模更大的艦隊，無疑更添挑戰。

再者，訓練預算也是一大問題。拜登預算優先考慮性侵害預防訓練；儘管立意良善，迄今為止卻為成功產生預期效果。相較於性侵預防與因應(SAPR)預算增加4700萬美元；軍方高等教育與初階訓練(如預備軍官訓練計畫)卻裁減3.91億美元。

此外，2021年2月3日，海軍第一任務小組在研究報告中建議，擴大軍官遴選與訓練機會(Broadened Opportunity for Officer Selection Training BOOST)，以吸引想成為海軍一員的少數族群與新兵加入；但是拜登政府錯過這份報告。

根據現有預算中針對教育與訓練的部分中，軍方完全沒有說明如何在資源減少的情況下，更好地因應大陸威脅，這反映出軍方認知的失調。何況，2021年1月時海軍軍令部長才表示，「海軍精神教育應該將針對我們對手的相關指導，更多地納入專業軍事教育課程之內」。

綜觀拜登整個國防預算，唯一增加資金的只有在研發領域。拜登增加25億美元在軍事研發之上，比2021年成長12%；然而，這項提升卻不能保證近期或未來能準時交付武器或任何載台。

作者認為，現任與前任印太司令都指出，台海衝突可能在短短數年內發生，而拜登政府也押注在等待未來的衝突；然而，對於造船、人員招募與訓練等構成海軍力量的主要元素，拜登的國防預算卻讓海軍因應這些挑戰的能力向後推研，更等同無視北京快速成長的360多艘軍艦與隨之而生的威脅。

作者強調，海軍對於未來能力的投資錯誤，讓其忽略今日所面臨的威脅。更直接地說，海軍應投注大量資金於增加現今船艦數量，並使美軍能維持科技領先於競爭對手。

薩德勒總結，雖然國家安全要求美方維持與重要盟友的關係網路，並持續與大陸、俄國展開大國競爭；但顯然拜登的海軍預算讓這兩項目的都落空。他呼籲，國會應採取更負責任的行動，提供海軍足以因應當前與未來挑戰的預算。