備戰110全國運中市划船移地日月潭訓練。（台中市政府提供）

2020年南區康橋水岸公園水上運動嘉年華。（台中市政府提供）

教育部體育署今年開放水域運動教育中心推動示範計畫，透過大專校院及具推廣經驗的地方政府，結合水域運動資源建構開放水域運動教育中心，推廣全民水域運動。運動局長運動局長李昱叡說，中市成功爭取前瞻基礎建設計畫體育署補助3000萬元，預計於南區康橋水域設置管理中心、複合式艇庫及輕艇訓練碼頭，提供台中優秀選手完善訓練空間。

李昱叡指出，教育部體育署29日邀集國內專家學者召開「110年開放水域運動教育中心推動示範計畫」規畫線上會議，強化全民水域運動推廣；台中市由他代表市府參與；今年起運動局將攜手中央成立中部水域運動教育中心，在疫情趨緩後將與台中教育大學、勤益科技大學共同合作辦理。

李昱叡說，市長盧秀燕重視市民運動休閒環境，籌編經費推動台中水域休閒運動，如改善豐原區軟埤仔溪水域、大里區康橋水域等環境，做為水域活動或輕艇選手訓練、比賽場地，亦配合各機關、學校等不定期舉辦輕艇體驗活動；其中，豐原區軟埤仔溪去年暑假舉辦獨木舟體驗活動即是增設水上設施後的第一場活動，頗受好評，帶動台中輕艇運動風氣。

李昱叡表示，108年全國運動會台中划船代表隊奪得1金2銀1銅，輕艇代表隊獲得4金6銀2銅佳績，為備戰今年全國運動會，市府協助划船及輕艇選手前往南投集訓，增加不同水域實戰經驗，支持水上運動選手相關訓練資源；目前訓練因疫情暫緩，待疫情趨緩後將繼續進行，期盼台中划船選手再度勇奪佳績，扎根台中水域運動發展。