新疆女神佟麗婭與導演陳思誠選在諧音我愛你的5月20日閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，彼此都在微博發文標記對方並互相感謝。兩人離婚後，陳思誠日前則大方出席佟麗婭主演的新片活動，他不僅大方喊佟麗婭的暱稱「丫丫」，還稱讚佟麗婭演技好，佟麗婭與陳思誠雖然無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係、沒交惡。

氣質女星佟麗婭主演的新片《革命者》，日前在北京舉辦見面會，前夫陳思誠大方以導演身分出席，儘管佟麗婭沒有現身，不過陳思誠看完仍大讚電影讓他留下深刻印象，陳思誠誇獎卡司陣容堅強：「包括今天沒來的李易峰、丫丫 （佟麗婭），包括今天來的，都出乎我意料的好」。

佟麗婭與導演陳思誠選在諧音我愛你的5月20日宣布離婚。（圖／本報系資料照片）

陳思誠雖然已和佟麗婭離婚，但他對佟麗婭的稱呼，還是自然的叫：「丫丫」，也意外引發外界熱議，佟麗婭與陳思誠雖然無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係、沒交惡，就連稱呼對方也可以親密喊暱稱。

佟麗婭恢復單身後，她把重心轉往工作，佟麗婭日前還被直擊，她在官宣離婚當天，仍敬業進劇組拍戲，照片中，佟麗婭身穿一身幹練西裝、腳踩高跟鞋拍戲，女強人打扮的她，看起來相當知性，拍下照片的網友也透露：「丫丫本人超級瘦，腿超級細，五官特別立體矚目，劇組人都很好，都客客氣氣的，希望票房大賣」。