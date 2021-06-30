李千那（左）外送美食給劉品言。（翻攝李千那IG）

李千那（左）外送美食給郭書瑤。（翻攝李千那IG）

李千那（左）外送美食給莫允雯。（翻攝李千那IG）

全台疫情三級警戒持續，李千那和哥哥、姊姊在台中開的「丹閎鍋」火鍋店，業績也嚴重受衝擊，她今天（30日）凌晨在IG貼文，表示除了自己的演藝工作停擺，經營的餐廳也受影響，她親自下海當外送員，努力為餐廳衝業績，快遞熱騰騰的美食給藍鈞天、懷秋、劉品言、郭書瑤、莫允雯等星友。收到餐點的莫允雯留言：「謝謝那麼辛苦南下北上送到家門口的Nanamove。」藍鈞天也說：「謝謝最美麗的送餐員。」

面對困境，李千那表示：「絕不能在這時候被打敗了，必須要立即轉換思維，開發不同市場的產品，更慘的是冷凍宅配都送不了，只好下海充當Nanamove，自己開車南下取件北上外送，從日送到黑，聽你們說一聲好好吃，一切都值得了！」

李千那和哥哥送外送遵守防疫規定，量體溫、消毒和戴口罩，自稱是「賓士貓宅急便，駛命必達」，苦笑表示「前人微笑後人吃土，2兄妹還約好同時長針眼」，對於外送餐點，「老實說外帶一定是沒有現場美味，我們只能盡可能做到盡善盡美，如果有需要改進的地方，請你們不吝嗇提出，也希望你們多多包涵、體諒，我們會繼續努力！」