民進黨全國主委聯誼會會長邱建富（中）號召全國黨部「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農」。（王文吉攝）

民進黨全國主委聯誼會會長邱建富（中）號召全國黨部「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農」。（王文吉攝）

屏東爆發印度Delta病毒確診，衝擊芒果銷量。民進黨全國主委聯誼會會長邱建富30日號召全國黨部「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農」，希望藉此拋磚引玉，呼籲期許社會各界一起採購，支持台灣在地農業。目前已有多縣市黨部響應超過1000箱，目標是1500箱。

邱建富30日上午於民進黨台中市黨部舉辦記者會，他指出，屏東枋山發生Delta變種病毒群聚感染，加上網路指稱枋山芒果遭變種病毒入侵，導致嚴重滯銷；此外，台南芒果即將盛產期，農友們擔心疫情影響銷路，因此發起「採買屏東與台南芒果、用行動相挺果農運動」。

邱建富強調，目前獲得全省23個縣市黨部及勞工黨部熱烈響應，訂購己經達到目標1000箱，但是仍期許社會各界一起熱烈採購，每箱500元，可向民進黨各縣市黨部聯絡。

民進黨台中黨部主委李天生表示，夏天盛產芒果，不過受到疫情影響，屏東和台南芒果出現滯銷，在邱會長號召下，大家感同身受，願意熱烈採購，也希望拋磚引玉，帶動社會各界一起支持在地農產品，協助果農渡過危機。

苗栗縣黨部主委李貴富也到場力挺，他強調，屏東和台南芒果美味可口，香氣逼人，「水果不會受到病毒的感染」，希望大家安心採購，享用台灣水果，用具體行動支持果農友，避免果農一年的辛勞耕耘化為烏有。