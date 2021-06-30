【旅遊經 洪書瑱報導】

關島政府今（30）日宣布，7月4日起凡持有入境前72小時PCR陰性篩檢證明，外籍旅客即可入境免隔離。此外，關島政府也正在研擬，將三次的PCR檢測從三次降為一次，預估調降Air V＆V 880美元行政規費，目前得到的訊息，至少會減少一半以上(確切金額要等關島官方宣布)，來提高旅客赴關島意願！原本赴關島打疫苗機加酒行程受到國人關注，也相當積極預訂相關行程，但為加強防堵COVID-19變異株，中央流行疫情指揮中心26日祭出新政策，於27日起入境的民眾，皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，前往關島Air V＆V 880企劃的民眾有退單現象，但隨即也帶動近日防疫旅館暴增10倍的需求湧入。

由於政府新政府，週一起，旅遊業者訂單取消比例增加，新訂單也有停滯的情況。不過今（30）日關島政府上午宣布，7月4日起凡持有入境前72小時之PCR陰性篩檢證明，外籍旅客即可入境免隔離後，也象徵民眾至關島，不僅打疫苗，還可以不用限制，在關島從事觀光活動，讓在台防疫在家的民眾，有了外出的「出口」，讓推動關島機+酒相關業務的旅行業者表示，早上訂單已開始大量湧現！

入境關島免隔離，可以打疫苗也可以觀光旅遊 (圖片：雄獅旅遊提供 )

Air V＆V可至關島打疫苗 (圖片：雄獅旅遊提供 )

關島推Air V＆V企劃 (圖片：雄獅旅遊提供 )

接種疫苗登記卡 (圖片：雄獅旅遊提供 )

入境關島免隔離，可以打疫苗也可以觀光旅遊

「雄獅旅遊」表示，針對關島機+酒5天4夜行程，7月6日、10日、14日、18日4梯次行程，五天四夜機加酒為4萬5900起，目前第一梯次及目前規劃最後梯次7月6日、18日已經額滿，其餘兩梯次各剩下約30個位子，預計這兩天就會銷售完畢。

由於現在入境關島免隔離，為滿足長天數旅客需求，雄獅旅遊宣布於7月27日、8月2日、8月8日增加3梯次關島7天6夜機加酒商品，預估價格會比5天4夜增加約1萬元左右。而且7月22日推出22天21夜機加酒商品，每人售價135900元起，雄獅表示，目前已收訂超過40位，陸續有旅客還在詢問中！除此之外，旅客還有包私人小飛機需求！

由於國外返國，需入住防疫旅館，旅行業者也提供代訂服務，目前「雄獅」提供自國外返國及這一波關島回程旅客的代訂服務，讓旅客可以一站式購足、免除麻煩，選擇包含福容林口、台北中源大飯店、桃園桃禧航空城的北中南知名飯店，包含每日三餐，每晚售價最低2500元起，同時也提供防疫專車接送預訂服務。

另外，易遊網自6月推出防疫旅館代訂服務。易遊網表示，防疫旅館熱門預訂飯店包含：曾獲米其林推薦的精品設計飯店「S Hotel」，全房型都有落地窗，每晚4500元起，若加價1500元/晚，不僅升等豪華客房並含三餐，房內還可放置一款運動器材(跑步機/划船機/飛輪三選一)，還可享機場快速通關和專車接送服務；科技感十足的潮飯店「新竹英迪格」，全房型有浴缸、對外窗，並有提供外送餐點代收送房服務，每晚4800元起；以商務為定位的「台北馥華商旅南港館」，大部分房型有窗戶和配有免治馬桶外，房內也備有書桌，適合學生或商務人士，每晚2300元起，再贈機場至飯店防疫計程車的車資補貼，CP值頗高！

提醒國人，出國打疫苗，回國後需入住防疫旅館或集中檢疫所，而且有一定風險，民眾在規劃行程前請多留意！