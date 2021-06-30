高市鳳山某大樓爆發疑似確診個案，市府祭鐵腕強制將上百名住戶安排入住防疫旅館，民眾抱怨連連。高雄市議員鍾易仲也接到民眾陳情指出，一家四口若一人一房可能需要花3、4萬才能走出防疫旅館，負擔很重。他建議，高雄應比照新竹市做法，居家隔離者被強制入住防疫旅館，市府加碼補助1萬元，中低收入戶費用全免。

針對高市府採取強硬的防疫隔離措施，不准住戶自行在家居家隔離，全部被迫住進防疫旅館。鍾易仲表示，該大樓居民過去1個多月很努力配合政府的防疫政策，沒想到人在家中防疫，病毒竟然找上門來。住戶表示，他們沒有做錯事，卻被強迫住旅館，莫名其妙還要多出一筆額外的開銷，實在讓人感到不平。

鍾易仲指出，衛福部會發給入住防疫旅館每人每日防疫補償金1000元，高雄市自5月1日起也給予每天500元補助，中央加地方合計補助1500元。然而，高雄防疫旅館每日費用平均為2000至2500之間，民眾還得自行負擔每日500到1000左右的費用，隔離14天，一個人大約要自掏腰包花7000到1萬4000元左右。

鍾易仲表示，這棟大樓很多家庭有3、4個人，就算兩人一室，也得花2、3萬元才能走出防疫旅館，居民表示被隔離就已經很衰了，還要支出這麼多錢，實在很冤枉。

鍾易仲認為，高雄市目前每天500元補助實在太低，14天也只有7000元而已，應比照新竹市的做法加碼到1萬元以上，中低收入戶免費，這樣才能以更大的力道促請市民配合政府防疫。

這棟大樓所在地的里長受訪時坦言，確實有接到該棟住民致電陳情表示，防疫旅館要求一次付清住宿費，實在無能為力，他們一家四口，如果一人一間房，真的吃不消，希望一雙未成年子女分別與爸、媽同住才能省錢。

針對市府強制安排該棟住戶入住防疫旅館惹議，該里長表示，雖然有里民抱怨住宿費的問題，也有人認為，是不是因為疫情變嚴重市府才這麼做，但市府應該要全額負擔住宿費才比較合理。