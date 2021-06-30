台美TIFA會議登場，台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟指出，美國自2018年實施鋼鋁232關稅後，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，對鋼鐵業出口產生重大打擊，若能將232關稅列入談判項目，有機會降低進口稅率，將有助於台廠業者銷美。

台美TIFA會議今天上午以視訊登場，台灣鋼鐵公會理事長、中鋼董事長翁朝棟透過新聞稿指出，鋼鐵業樂見並全力支持台美TIFA復談，踏出雙方恢復台美雙邊貿易協定（BTA）的第一步，締造新里程碑。

台灣鋼鐵公會指出，去年駐美代表蕭美琴上任前，透過行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、副總談判代表楊珍妮邀請公會理事長翁朝棟與中鋼等人，針對全球供應鏈變化趨勢交換意見，翁朝棟並向蕭美琴表達個別產業要單獨向美方提出關稅減免或額度保障等貿易諮商相當困難，期待政府排除相關貿易障礙。

翁朝棟說，未來在相關談判中，若能將232關稅列入談判項目，甚至有機會降低進口稅率，特別是冷軋、鍍面產品無反傾銷稅或反傾銷稅率低，有助於台灣單軋業者銷美，也能舒緩美方因供需失衡，致鋼價居高不下，以及衍生出通膨壓力。

他指出，美國向來為全球鋼鐵需求及進口大國，年均進口數量約3500萬噸，台美雙方鋼品貿易往來頻繁，台灣過往銷美每年約90萬噸，以冷軋及鍍烤產品為主，同時也大量進口美國廢鋼約150萬噸。不過，川普政府自2018年實施鋼鋁232關稅後，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，對鋼鐵業出口產生重大打擊。

美國今年起已明顯擺脫疫情衝擊，經濟快速回溫，美國鋼價近期屢創下歷史新高，受惠於消費與投資強勁動能，台灣鋼鐵業對美的出口量價也已自谷底反彈。另外，美國總統拜登上任後推動綠色新政，將投入大規模的綠色基礎建設及環保投資，台灣鋼鐵業早具備生產高效節能鋼材的能力，應用在建築、能源或電動車用鋼材等領域。

他說，除了資通訊及電子產業，台灣鋼鐵業也能成為美國穩定可靠的供應鏈盟友；現今國際間鋼鐵業充斥著反傾銷、防衛措施等貿易障礙，美國是台灣鋼鐵業重要的市場與合作夥伴，台美關係深化，有助提升台灣業者競爭力以及外銷實績。（編輯：潘羿菁）1100630