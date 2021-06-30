碩辣椒(6736)由日本光榮特庫摩授權、北京暢遊代理的自製手遊《真．三國無雙 斬》通過大陸國家新聞出版署網路遊戲審批，發行版號確定取得，預定今年第3季在大陸上市。

《真．三國無雙 斬》於2017年發布全球版，累計締造超過1000萬人次下載、連續半年月均1.5億元新台幣的營收佳績，2018年9月再推出日本版，曾站上App Store與Google Play雙平台下載冠軍，並穩站營收榜前十名，不到半年營收衝破30億日圓。

碩辣椒在2019年底與北京暢遊簽訂合作，原本預計下半年能夠上市，不過，一直到了本周才取得版號，也正逢暑假時間，搶攻暑期遊戲市場。

此外，碩辣椒日前宣布與日本IP開發商Sparkleling聯手合作的魔法美少女題材ARPG手遊《Untitled Magical Girl（暫名）》，邀請日本策略頁遊《刀劍亂舞-ONLINE-》製作人「花澤雄太」監製統籌、AVG界十分知名的腳本創作家「ISHII JIRO」編撰故事劇情，《疾走王子》繪師「曾我部修司」擔任美術創作總監。目前《Untitled Magical Gir1》IP原創動畫陸續釋出，清新可愛的視覺風格，在日本當地已吸引眾多粉絲追蹤關注，遊戲預計於2022年完成開發。