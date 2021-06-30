因美元走強及中國抑制物價，令銅價漲勢趨緩;由於預期美國的貨幣緊縮政策提早到來，美元持續走強，使得以美元計價的金屬更顯昂貴，加上中國釋放銅、鋁和鋅等國家儲備庫存，用以抑制金屬漲勢，令銅價漲勢趨緩，全球經濟復甦和可再生能源轉型下供應緊張，銅價在5月創下歷史高點後，在最近幾周有回落的趨勢，6月迄今已下跌8.6%。

周三(6/30)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤整回調上漲0.36%，報每公噸9,368美元，盤中一度觸及每公噸9,400美元。(商品行情網)