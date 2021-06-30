受到疫情影響，人們對於自己健康情況的掌握，對比未發生疫情之前也更有提升。如果這就是你，你正在考量入手一款高性價比的超值智慧手錶，或可參考近期推出的realme Watch 2 Pro。

realme watch 2 Pro所附錶帶很長，含錶帶尺寸是255.2 x 38.9 x 12.65mm。（黃慧雯攝）

realme watch 2 Pro所附錶帶印上了Dare To Leap(敢越級)的品牌標語。（黃慧雯攝）

realme watch 2 Pro錶背，可支援心率、血氧等生理數據的監測。（黃慧雯攝）

realme佈局AIoT的腳步迅速，繼推出智慧手環後，也積極推出功能更為完善的智慧手錶系統，其中realme Watch 2 系列最新的新品，包含realme Watch 2 和realme watch 2 Pro，皆具備彩色觸控螢幕、90種運動模式、100+錶盤、血氧心率等健康監測功能。

對比realme Watch 2 Pro與realme Watch 2的話，兩者螢幕峰值亮度都是600nit，前者1.75吋彩色螢幕（解析度320x385）比後者的1.4吋（解析度320x320）更大；電池390mAh可支援最長14天的續航力，也比realme Watch 2 315mAh電池的12天續航力更長，兩者都採用專屬的磁吸式充電器。機身皆支援IP68防水防塵，無需擔心汗水、雨水對手錶造成損毀，具備心率監測器、血氧濃度偵測感應器功能。

兩款手錶都具備90種運動模式，realme Watch 2 Pro額外支援GPS+GLONASS高精度雙衛星定位系統，出門運動不需攜帶手機也可記錄、追蹤運動範圍。

支援24小時心率監測，為健康把關。也支援血氧濃度偵測功能，疫情當下在身邊沒有血氧儀的狀況下，可以透過手錶來做第一線把關，也可透過realme Link APP中的紀錄，來觀察數據變化，提早警覺異常，在醫療資源有限的狀況下，做好自主健康管理。realme說明血氧測量數據和結果僅供參考，不能作為診斷和治療依據。

超過100種的潮流錶盤，其中包含與韓國新銳設計師Grafflex合作推出的大師版錶盤(OTA更新)，還可自定義錶盤，凸顯個人特色。採用22mm通用錶帶，可以依照個人喜好選擇符合尺寸的錶帶，展露獨特風格。

搭配手機使用的情況下，也支援來電提醒/拒接、氣象報告、APP通知，並可切換音樂、遠端拍照，不用動不動就打開手機。也貼心具備喝水提醒、久坐提醒的功能，無論是否是居家工作，都對於佩戴者維持健康與好習慣更有幫助。

realme Watch 2 Pro可以協助查看更為詳細的心率、睡眠品質程度。（手機截圖）

realme Watch 2 Pro可支援100+以上錶面，但手機無法儲存，每次要更換都需要在realme Link app中下載更換。（手機截圖）

realme Link app提供的realme Watch 2 Pro設定功能。（手機截圖）

操作上，realme Watch 2 Pro當然支援螢幕觸控，由錶面下往上滑動，可以查看今日活動、心率、血氧、睡眠、運動、運動紀錄、鬧鐘、天氣、碼表、計時器、音樂控制、遙控拍照、冥想模式、尋找手機、realme link、設定等功能；由上往下則可查看收到的通知訊息。由左到右滑動，則可呼叫出控制版面，快速針對勿擾模式、亮度、電池、抬腕亮屏、手電筒（開啟後點選可以調整亮度）、設定（錶盤、顯示、健康通知、勿擾模式、電量、一般、關於）功能進行控制。由右到左滑動，則可快速呼叫出運動錶面，整合顯示今日的行走步數、卡路里、運動分鐘、站立小時。手錶右側有一個實體按鈕，再進入任何一層畫面時，都可按右邊按鍵回到主畫面。

realme Watch 2 Pro必須要透過realme Link APP才能配對，手機需要支援Bluetooth 5.0，可搭配Android 6.0+/iOS11+以上系統的手機。

體驗上realme Watch 2 Pro所附錶帶很長，無論是男女用戶皆可適配。不過材質上，可能還多有改進。首先電池續航力達到14天，當然可於睡眠時配戴，但是錶帶舒適度上，還有不少進步空間；另外可能是由於測試者本身體質問題，佩戴期間幾度發生手腕部分過敏的情況，因此建議可以多發展不同種類的錶帶，對應不同使用者的需求。

在疫情下，realme Watch 2 Pro提供血氧功能，可謂是想要趕緊入手血氧測試儀的居家檢疫者、居家隔離者，可參考的解決方案之一。不過當然因為realme Watch 2 Pro並非醫療器材，當中的血氧監測功能僅供參考，作為監控自身健康所用，仍是特別要提醒的。排除這一點來說，作為一個追蹤運動的軌跡、心率，還有與手機整合呈現的通知功能，以及喝水提醒、久坐提醒等等，對於現代人忙碌的生活來說，都是頗貼心的工具，可以進一步協助培養更健康的生活模式與習慣。價格上不貴，落在NT$2500以下，入手並不會太過傷荷包。