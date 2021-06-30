中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，屏東本土群聚再增1人確診，為白牌車司機共餐友人的職場接觸者（案14905），因司機友人確診而被匡列，隔離期間發病，進而確診，研判對群聚擴張沒有影響。

陳時中表示，屏東因應Delta變異株，昨（29）日再新增東海國小及建興國小2處篩檢站，於6月28日的採檢量比較大，總共驗2197件，結果均為陰性，昨日再次檢驗2344件，結果也為陰性，目前尚有120件未檢驗出爐，6天內整體篩檢為6041件，5921為陰性，陳時中說，目前一圈圈的往外擴，範圍也變得比較大，若檢驗皆為陰性，社區的威脅性相對就小。

屏東印度變異株今再添1名確定感染印度變異株。（圖／指揮中心提供）

截至目前，本起群聚共累計15人確診，其中確定感染Delta的個案維持在9人。對於枋寮醫院，全院工作人員、病人、陪病者都已經採檢，392人完成採檢，都是陰性，未來還會定期執行。另外果農的接觸者，已經安頓好，目前143人還在檢驗中。

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