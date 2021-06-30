新冠疫情重創觀光業，許多國際城市如日本東京、美國紐約陸續推出提供觀光即時影像，透過串流媒體平台線上欣賞名勝景點，台北市觀傳局也30日推出「象山看台北-4K即時影像」，提供無時差、無國界的觀光影像服務，讓民眾宅在家也能大飽眼福。

象山親山步道是遊客休憩踏青的好去處，也是攝影愛好者捕捉美景的熱點，近期因為全台三級警戒，民眾待在家的時間變長，北市府在疫情狀況下，特別於親山步道建置4K高畫質攝影機，使用5G技術提供無時差的北市百萬夜景及夕陽美景，輕鬆一覽台北城全貌。

觀傳局長劉奕霆表示，希望透過「線上觀光」的方式，帶給民眾療癒視野，也期待北市美麗的景色能運用網路無國界的方式宣傳出去，為後疫情時代的台北旅遊持續加溫，吸引國際旅客到訪台北市。

想線上觀看美景的民眾，可透過YouTube平台進入「台北觀光即時影像」頻道，除了可以24小時觀看4K高解析象山即時影像，電腦版更提供影片回放功能，能夠隨時瀏覽8至12小時前的回播畫面，更可於直播影片中留言，與來自各地的民眾進行互動。

同時，在台北旅遊網「象山看台北」專頁中，也提供民眾觀看歷史縮時影片、精采畫面照片及即時天氣等資訊。觀傳局表示，台北觀光即時影像相關訊息歡迎至台北旅遊網查詢，邀請一同感受繁華臺北、魅力之都，體驗遠距線上旅遊的樂趣。

台北觀光即時影像網址：

https：／／www.youtube.com／watch？v=JLEmtG9heG0

https：／／www.travel.taipei／zh-tw／livestream／spot／xiangshan

線上看台北即時影像縮時：

https：／／youtu.be／FgZq9gHBDEY