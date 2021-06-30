這隻孔雀原本一直靜靜地待在男廁，但動保處救援人員到達時，卻不見蹤影。（張毓翎攝）

台南柳營國中驚見孔雀來訪 動保人員到場孔雀竟先逃了。

台南市柳營國中保全30日清晨6點，驚見1隻孔雀出沒在校園，只見牠靜靜地趴在角落，後來便開始四處蹓躂，最後落腳在一處男廁許久。校方通報動保單位前來救援，但救援人員到達時，孔雀卻不見蹤影，校長陳育生打趣地說，孔雀可能是感應要被抓了，才趕快躲起來。

柳營國中今天早上飛來1隻孔雀，學校保全發現後，趕緊通知老師處理，隨著晨間陽光緩緩升起，這隻孔雀突然活力十足，開始在校園裡趴趴走，從庭園草地逛到教室走廊，再跳到窗戶邊緣，對著玻璃窗照照鏡子，最後牠走進活動中心內的一間男廁，並待了許久。

校長陳育生表示，學校綠蔭繚繞，不時有些遠方嬌客來訪，前陣子樹上還看到一級保育鳥類「黃鸝鳥」，不過印象中，孔雀還是頭一遭。他推測，這隻孔雀應該是附近居民飼養的，但不知何故迷途到學校，雖然有請當地里長在村子廣播及透過校友幫忙協尋失主，但都沒人出現。

陳育生說，讓孔雀一直待在學校、沒人看顧也不行，上午趕緊通報台南市政府動保處處理，救援人員到場後，相關整備都已到位，正要設法誘捕，萬萬沒想到，孔雀竟然不見了，找遍校園各處，也沒看到牠的身影。他笑稱這隻孔雀很聰明，知道要被抓，先逃再說。