婦幼警察隊表示，將推出一系列網路宣導，首部曲為「少年耶！網路別露點」，將於7月1日9時至7月6日24時止。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

高雄「裸拍女王」鬧得沸沸揚揚，暑假即將展開，孩子使用網路的時間、頻率增加，台中市警察局婦幼警察隊擔心青少年懵懂階段，呼籲家長重視網路安全，藉由活動中教導家中孩子「預防隱私被散播」，有3不要點，不傳裸照、裸體視訊、不視訊性愛、不提供過多資料給網友。

警方指出，過去曾發生少女與網友互傳私密照片，網友與少女先在交友軟體認識並談起網戀，互稱「老公、老婆」，一開始先傳正常照片，後來互傳私密照，最後少女私密照被流出，公布在網路上，源自兒少自拍的行為。

防疫大家宅在家，家長開始傷腦筋，如何讓孩子度過一個安全充實又有趣的暑假呢？台中市警察局在暑假期間，推出「暑期青春專案」設計不同的預防犯罪宣導主題，孩子不用出門，就能全家一起學習網路安全，並有線上趣味抽獎活動，增進親子互動關係。

活動期間只要至「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁按「讚」並追蹤、公開分享本篇貼文、在貼文下方留言「網路不拍攝、不引誘、不散布、不持有，『疫』起拒絕兒少性剝削」、「TAG 3位好友」，就可抽獎創意無限「樂高城市系列警察直升機禮盒」3名、「美國Mudpuppy夜光拼圖」10名、「迴力小警車」30名，並一同響應關注「疫」起拒絕兒少性剝削等議題，共同守護兒少安全。

婦幼警察隊表示，將推出一系列網路宣導，首部曲為「少年耶！網路別露點」，將於7月1日9時至7月6日24時止，在「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁舉辦，備有精美獎品，如「森林家族禮盒組」、「APPLE HomePod mini」、「品牌即可拍相機」、「精美拼圖」、「培樂多黏土組」、「藍芽耳機」等獎項。