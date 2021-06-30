全球景氣復甦，越南工業生產與出口表現強勁，抵銷COVID-19本土疫情的負面衝擊。越南官方統計顯示，越南第2季經濟成長率為6.61%，比第一季的4.65%來得亮眼。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南統計總局（GSO）聲明指出：「全球貿易持續復甦，國內宏觀經濟一直保持穩健，生產與貿易表現正面。」

越南統計總局說，越南今年上半年出口成長28.4%，達到1576.3億美元（約新台幣4兆3973億元）；工業生產增加9.3%。

越南統計總局表示，然而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情持續肆虐越南，對當地的經濟復甦構成威脅。

越南4月下旬遭遇新一波COVID-19本土疫情，迄今已有超過1萬3000人染疫，北江省、北寧省許多工業區都有人確診，三星電子公司（Samsung Electronics Co.）、富士康（Foxconn）等跨國企業因防疫限制一度中斷生產。

越南統計總局表示，工業與營造業第2季年成長10.28%；服務業同期擴張4.30%；農林漁業第2季年增4.11%。（編輯：陳惠珍）1100630