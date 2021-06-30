台灣疫苗採購陷入雷聲大、雨點小困境，前總統馬英九今表示，台灣作為全球製造半導體晶片最多的國家，卻只有不到1成國民打到疫苗，政府編列340億買疫苗，錢到哪裡了？人民還要等多久？因為政府的無能、不爭氣、不努力，讓台灣從防疫模範生跌到後段班，國人受苦，政府卻不仁，「蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？」

馬英九今透過臉書指出，全球知名媒體「彭博社」（Bloomberg News）從去年開始，每月針對全球53個規模超過2千億美元的經濟體進行防疫評比。一度被視為防疫模範生的台灣，今年4月還名列第5名，5月降至第15名；而最新出爐的6月防疫評比，臺灣更暴跌至第44名。

根據衛福部最新資料顯示，至6月29日，臺灣的疫苗接種率為8.25％，馬英九說，就先進國家來說算非常低。是臺灣人不想打疫苗嗎？不是，而是根本打不到疫苗。過去一年多，政府承諾多少次要給人民充足的疫苗，媒體每天報導又有多少疫苗飛來，但這些數字對大部分的臺灣人來說，都是看得到摸不到，還是打不到疫苗。

他說，日本、美國、立陶宛向我們捐贈疫苗，台積電、鴻海和慈濟等企業與宗教團體，也願意自購疫苗捐給政府，相信國人都非常感激。但完備充足的疫苗，不是政府最基本的責任嗎？我們的政府到那裡去了呢？

馬英九表示，我國是全球製造先進科技半導體晶片最多的國家，卻只有不到1成的國民打到疫苗。但回到過去1年多，政府編列340億預算買疫苗，錢到哪裡去了？扣掉外援的疫苗，政府買的疫苗呢？什麽時候才能讓臺灣人都打得到想要的疫苗？還要等多久？

馬英九更向蔡英文喊話說，因為我們自己政府的無能、不爭氣、不努力，讓臺灣從防疫模範生跌到後段班，三級解封遙遙無期，經濟窘困看不到復甦，很多人都快過不下去了。蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？一個負責任的政府，要把保護人民性命、團結國民抗疫，當成最重要的任務，蔡政府有盡到最基本的責任嗎？

他引述作家楊照的說法指出，蔡政府的疫苗政策正在殘酷地撕裂社會，一群已搶先打好疫苗的人，躲在不受監督的黑箱中，將還沒打疫苗者的順序挪來挪去；喊著「團結抗疫」，卻積極攻擊地方政府，做著破壞團結的事。曾幾何時，臺灣人還要去搶疫苗殘劑；安身立命，居然變得異常困難。

面對中央行政部門，馬英九說，看著國人受苦，政府不仁，他必須呼籲，有關單位要嚴格查明追究防疫政策的責任，不管是「3＋11」、諾富特染疫事件、禁止普篩、疫苗採購不力，都必須找出原因，還原真相，否則，怎對得起6百多條無辜的人命？

馬英九說，針對國產疫苗爭議，近來有將近半數的疫苗審查委員被換，甚至傳出國產疫苗要捐贈國外的假消息，引發股市動盪，不少輿論質疑這是炒作國產疫苗、是發國難財，金管會有必要徹查。

馬英九說，支持包括監察院、金管會的獨立機關，仔細調查還原真相，還國人公道，告慰亡者在天之靈。在疫情未歇的此時，如果不檢討追究疏失與責任，悲劇還會不斷發生。