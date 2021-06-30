38歲女星湘瑩2012年捲入Makiyo「醉毆運將」風波，原本大好演藝前程幾乎全毀，沉澱4年才回到螢光幕，近年陸續拍幾部電視劇，努力朝專業演員夢邁進。她最近跟女星薔薔（林嘉凌）合體拍YouTube影片，坦言事件過了9年，內心還是非常不勇敢，上節目總是無法表現真實的自己，薔薔聽了不捨，不斷向她信心喊話。

湘瑩受到薔薔的邀約，一起錄汽車試乘影片，聊天過程中，薔薔表示希望觀眾能看到湘瑩不同的一面，「她非常善解人意，所以我覺得不管過去湘瑩發生什麼事，希望大家看到湘瑩她自己本身的才華。」

湘瑩越聽越感慨，緩緩的說道：「我本來從去年開始，我就告訴我自己說我不再聊這件事情，因為一直聊這個事情，我覺得不僅是對我還是對觀眾，他們會覺得為什麼要一直繼續聊這個事情。」薔薔在一旁安慰：「過去那件事情對我來說其實一點都不太重要，像我也出過非常多事」此時湘瑩打斷她的話，「問題是，我覺得我跟你不一樣的地方是，我覺得你很勇敢，可是我經歷過那件事情到現在9年了，我發現我其實是一個非常不勇敢的人。」

被問到是否還存在陰影，湘瑩反覆思考，坦言：「就是失去那種自信，我這幾年一直不斷的在尋找，到底自己要的是什麼。」她表示私底下的個性相當活潑搞笑，只不過上節目就會變另外一個人，沒辦法展現真實的自己。

薔薔不希望湘瑩持續在過去的漩渦裡，拚命鼓勵對方是個善良、大方又漂亮的女孩子，無論發生什麼事，大家都不應該在湘瑩身上貼標籤，希望多多欣賞她的才華、新作品及未來發展。

許多網友看完影片，紛紛留言力挺：「過去那件事，我覺得湘瑩的態度非常的好，那時就覺得她很無辜，反正希望湘瑩繼續加油喔」、「湘瑩很棒，愛你喔」、「很喜歡她啊很多事情（都）過了」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！