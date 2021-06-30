由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，旋風鐵斬拳達人「崩普」限時招募活動即將於 7 月 1 日至 7 月 13 日全新登場！超值限時招募回饋及刺激角色試煉也將同步亮相。更值得一提的是，神秘商店特賣崩普之魂(紫魂)、研究物資補給崩普配件定向UP、2021夏日大作戰、畢業賀卡、餓狼高校制服時裝特賣會等相關紀念活動也將輪番上陣！眾多精彩熱血活動盡在《一拳超人：最強之男》，想獲得稀有虛寶獎勵並大幅提升戰力的英雄玩家們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》2021夏日大作戰精彩活動 7 月 3 日經典復刻！

《一拳超人：最強之男》旋風鐵斬拳達人「崩普」威猛技能強勢公開！

崩普，旋風鐵斬拳的宗師，為流水碎岩拳宗師邦格的兄長，兩人並稱為武術界的兩大泰斗，有雙人合體技「旋風流水・轟氣空裂拳」及「交牙龍殺拳」。崩普自身實力凌駕於銀牙之上，並與銀牙一樣愛才且會勉勵年輕才子。

S級英雄 崩普

聲優：福松進紗

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：治療壓制、全體靈巧、強韌核心

技能：

普攻：剛拳。對單體目標造成130%攻擊傷害，並使目標降低30%「治療率」(持續整2回合)。

絕技：旋風鐵斬拳。對整排每名敵人3連擊造成195%攻擊傷害，有100%機率使主目標降低「治療率」，且有50%機率使銅牌目標降低「治療率」(治療效果降低45%持續整2回合)。

被動：武術之巔。開場使自身及周圍隊友永久獲得「靈巧」(受到對方攻擊的段數越少，所規避的直接傷害越高，最高60%最少12%，該效果與非暴擊免傷效果僅生效一個)。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的40%復活。永久增加自身生命值。

核心：達人之力．初。

【初級效果】：每回合可獲得3點能量，為己方全體永久提供30%格擋率。啟動條件需上陣1名武裝系、1名格鬥系、1名科技系。

【高級效果】：開場時為己方全體提供「強韌」效果(吸收直接傷害及額外傷害，「堅韌」效果可為其補充能量，累計補充能量為隊友自身400%生命值上限)，回合開始時為己方全體提供100%生命值上限的能量補充，持續2回合。啟動條件需上陣1名武裝系、1名格鬥系、1名科技系及1名超能系。

《一拳超人：最強之男》繁中版旋風鐵斬拳達人「崩普」強大技能首度公開！

《一拳超人：最強之男》旋風鐵斬拳達人「崩普」限時招募等精彩紀念活動輪番上陣！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.06.30 05:00 - 2021.07.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

天數 獎勵內容

第1天 限時招募券x1

第2天 升星補給券x1

第3天 限時招募券x1

第4天 升星補給券x1

第5天 限時招募券x1

第6天 升星補給券x1

第7天 限時招募券x2

【活動2】「崩普」限時招募

活動時間：2021.07.01 05:00 - 2021.07.13 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄「崩普」。

【活動3】「崩普」限時招募回饋

活動時間：2021.07.01 05:00 - 2021.07.13 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 英雄中級天賦包x20、英雄初級天賦包x20、金幣x5000

30 高級格鬥徽章x15、普通徽章隨機箱x5、金幣x5000

50 升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5000

80 英雄核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5000

120 英雄潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5000

150 崩普碎片x5、崩普之魂x1、金幣x5000

180 崩普x1、崩普之魂x2、金幣x5000

【活動4】「崩普」角色試煉

活動時間：2021.07.01 05:00 - 2021.07.13 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 崩普」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得崩普 鑽石x30、大罐經驗飲料x50

崩普界線突破達到紫色 專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50

崩普限制解除達到3星 崩普形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第1關 高級格鬥徽章x3、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第5關 金幣x50000、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第10關 崩普碎片x3、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用崩普上陣2次 擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用崩普上陣3次 崩普碎片x3、大罐經驗飲料x50

【活動5】「餓狼 高校制服」時裝特賣會

活動時間：2021.07.07 05:00 - 2021.07.15 05:00

活動內容：凡於活動期間購買時裝照片禮包參與「餓狼 高校制服」時裝特賣會，即有機會獲得「餓狼 高校制服」時裝、「餓狼 高校制服」照片箱及眾多豪華虛寶道具。

《一拳超人：最強之男》餓狼高校制服時裝特賣會 7 月 7 日再次帥氣襲捲！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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