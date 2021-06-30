高雄鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）

高雄仁武群聚事件延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布，高雄市今日新增2名本土個案，都與仁武群聚有關，其中1人住在鳳山某大樓，2名同住家人也都確診，不過家人還沒列案號。目前該大樓目前已有2戶、5人確診。

指揮官陳時中表示，高雄市新增的2例都和仁武群聚有關，其中一人住在鳳山某大樓，其同住家人有2人染疫，不過家人還沒列入案號。案143872住在3樓，其7樓有2個案例，是一戶，也是前陣子仁武群聚的案例，等於1棟樓有2戶人家、5人確診。

有鑑於這樣的群聚，陳時中表示，擔憂大樓有風險，因此針對環境進行採檢，目前35處的採樣都是陰性，待清消完畢還會檢驗一次。針對鳳山大樓一案，目前全棟大樓共採檢146人，PCR全數都是陰性；職場則有50人檢驗，快篩和PCR也都是陰性；周邊商家則有35人檢驗，PCR都是陰性；周邊社區則有245人接受快篩，都是陰性。

對於高雄市長陳其邁清空鳳山某大口的住戶，作法是否太強硬？陳時中表示，防疫就是這樣，做得強硬，大家會說太強，違反人權，做的鬆一點就會說有破口。高雄的確診個案不是在同一樓層，但是同一棟有2戶，強度就需要強一點。

陳時中表示，他們調閱電梯監視器以後發現，確診個案沒有同時搭乘過電梯，但因為大樓僅有1台電梯，而個案則是前後搭乘過電梯。「公共區域來的，大家都會經過，那大家可能就有風險，所以比較強的強度來做這件事情」。

陳時中說，若是公共區域引發的感染，他本人也可能會朝向大規模匡列隔離，而現行的隔離要求是安排送往檢疫所或防疫旅館。