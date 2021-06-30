COMPUTEX 2021 Virtual 今（30）日圓滿落幕，主辦單位外貿協會首次將展覽全面數位化，結合人工智慧技術，攜手來自 34 國的參展商，打造為期一個月的 #COMPUTEXVirtual 線上展平臺。展中全球大廠雲集，吸引國內外媒體超過 1839 則報導，逾 117 國、近 40 萬人次線上觀展，其中前十大參觀者來源國為日本、美國、印度、中國、韓國、巴西、越南、斯里蘭卡、印尼、馬來西亞。藉由網際網路與數位科技輔助，#COMPUTEXVirtual 成功邀集過去因距離或地理位置限制無法親自來臺的買家，超過 70% 參觀者為近 5 年首度參觀，印證線上展無遠弗屆，提供參展商擴大品牌曝光與商機功效，提供本展持續作為全球指標性資通訊科技大展之成長動能。

多元且具前瞻性的科技論壇是 COMPUTEX 2021 Virtual 特色，也是參觀者期盼的亮點，外貿協會發揮多年來與國內外大廠經營的關係，本屆 COMPUTEX Keynotes 及 COMPUTEX Forum 網羅國內外大廠，邀集 AMD、 Arm、Check Point Software、Delta、Far EasTone Telecom、IBM、Intel、 Micron、NVIDIA、NXP、QCT、Qualcomm、Siemens、Supermicro 和 WIN Semiconductors 等 20 位國際指標業者的執行長或資深高階主管，暢談最新科技趨勢，發表創新技術與產品，總觀看次數達 200 萬人次。科技大廠聚焦「全球科技生態系」主題，探討全球疫情肆虐下，科技業藉由與全球夥伴合作，共同推動整體科技產業發展，並協助企業用戶透過科技進行數位轉型，以及臺灣在全球科技生態系中扮演舉足輕重的角色，表達持續投資深耕臺灣的決心。

參展商 Acer、EBRD（歐洲復興開發銀行）、Garage+（時代基金會）、 GIGABYTE 與 Intel 等於 #COMPUTEXVirtual 線上展成立專館，而創新與新創展區（#InnoVEXVirtual）共有來自 21 國、81 家新創公司參展，並設有法國、韓國、荷蘭國家館、EBRD 新創主題館、TAcc+（臺灣最新型加速器）新創館與桃園新創科技館，展現國際創新能量。值得一提的是，EBRD 專館是歐洲復興開發銀行首度率團參展，提供來自東歐、非洲、西亞新興市場業者與全球科技業交流媒合的機會。

做為推動未來科技的平臺，外貿協會首次與臺灣 AI 新創獨角獸 Appier 合作，將 AI 運算技術導入 #COMPUTEXVirtual 線上展，透過視訊洽談、會議預約與即時文字對話機制多管齊下，推薦最貼近訪客需求的服務，打造個人化觀展體驗，共計促成逾百萬互動次數，其中參觀者最感興趣的展區分別為「電競與 XR」、「5G 通訊及網路」和「InnoVEX」，而使用者最熱門的搜尋關鍵字為「電競」，顯見疫情帶動電玩周邊產品、網路通訊等需求及新創產業發展。

外貿協會也配合線上展期間辦理線上採購洽談會，為 28 國的業者安排 223 場次洽談。此外，2021 COMPUTEX d&i awards，在 #COMPUTEXVirtual 線上展設立得獎展示專區，為延續展覽品牌能量，外貿協會規劃今年 10 月在日本及馬來西亞舉辦得獎產品巡展，在疫情下於國外舉辦實體產品展示會，讓訪客親身體驗最新智慧科技。

外貿協會指出，COMPUTEX 2022 訂於 2022 年 5 月 24 日至 27 日登場，觀展體驗將持續優化，並將規劃以虛實併行模式舉行，與國內外產業巨頭及業者一同建構全球科技生態系。