CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機

美國海軍陸戰隊北卡羅來納州新河航空站（Marine Corps Air Station New River North Carolina）的團隊已著手準備，要對最新的CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機進行適用性和評估測試，為今年稍後宣布完成作戰準備鋪路。

據《軍事網》（Military.com）和《防務部落格》（Defense Blog）報導，「種馬王」的初期作戰測試與評估（IOT&E）7月會分階段展開。未來它將取代老舊的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機，不僅載重量將達兩倍，載運物品種類也更繁多。

「種馬王」重型直升機專案經理裴林（Jack Perrin）周一在一場圓桌會議中說，他認為海軍陸戰隊大約會在今年初秋宣布，「種馬王」可發揮初始戰力。

“The CH-53K is an awesome machine and will be an incredible asset to the MAGTF and Joint Force on the battlefield of the future.” - Maj. Gen. Michael Cederholm Commanding General



MajGen Cederholm flew the CH-53K King Stallion with LtCol Attwood and three crew chiefs from VMX-1. pic.twitter.com/aLbOY8cpzi — 2nd Marine Aircraft Wing (@2nd_MAW) June 28 2021

美國海軍陸戰隊的昂貴「種馬王」（King Stallion）重型直升機

美國海軍陸戰隊上周和洛克希德馬丁-塞考斯基（Lockheed Martin-Sikorsky）簽下價值8.787億美元（近245億台幣）的合約，以再打造9架「種馬王」。而這是第5批次訂單的一部份，預計將在2024年交付。此外，合約中載明，陸戰隊能以較低的價格，選擇採購9架第6批次「種馬王」。

裴林強調，對美國海軍陸戰隊來說，簽新合約「邁出了一大步」，因為這樣一來，已交付或採購的「種馬王」共達 33 架，而隨著數量增加，也降低了專案成本。

據美國海軍說，從提供的估價看來，第5批次的每架「種馬王」將耗資 9760萬美元（約27億台幣）；到了第6批次時，每架可望降為9470萬美元（近26.4億台幣）。而第6批次合約預定在2022會計年度簽署，總價約為8.525 億美元（近238億台幣）。

美國海軍陸戰隊打算買200架「種馬王」，但由於機械和設計問題，使專案遭受一連串挫折，以致發揮初始戰力的預定時間由2019年推遲到2021年。