國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，有關餐飲、夜市平時管理和戰備的指引，都會一波一波推出來，也會督導各單位，若能確實做到，就會在7月12日疫情持續往下時先開放。

7月12日後會不會開放內用，陳時中表示，餐飲業內部管理，經過我們檢查，不是說完全不可能，但還是疫情控制為主，相關指引就要不斷準備起來，讓各業者有準備時間。

台北市昨晚搶先「微解封」夜市，此舉是否有風險？陳時中強調，現在就是三級警戒，也沒有所謂「微解封」，而三級警戒就是外帶不內用，大家還是要遵守外帶不內用，到這波疫情完後，再根據相關的指引，看如何把社區經濟維持住，在一定管制下逐步開放。

由於三級警戒已經延長三次，社區照顧據點關閉一個多月，失智長者身心障礙家屬撐不下去，家屬關心，什麼時候開放？

陳時中表示，相關社區照顧據點進來地方政府對照顧精障的這些，身心障礙的，可以授權他們來世情況，因為有些人在家很難做管理，若能到相關的照顧中心來管理上會比較好，這邊一部分授權地方政府做開放，未來要怎麼做在7月12日會做決定。