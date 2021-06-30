美國經濟數據強勁，美股周二續揚，標普500指數、那斯達克指數以及費半指數均創新高；台股電金指數小漲，航運股萬海(2615)等貨櫃三雄漲停，加上中鋼(2002)率鋼鐵股續攻，電金傳齊力合攻，收盤漲157點創下17755點新高，成交值5341億元。

美國經濟數據強勁，美國6月份消費者信心增強，4月房價創下30多年來最大漲幅，美股四大指數均上漲，漲幅介於0.03%至0.77%，其中費半指數表現最為強勢，台積電ADR上漲0.52%。

台股今早由台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子股領軍，鋼鐵股股價連三天噴漲，加上航運的萬海股價重回300元之上；電金傳全面上攻，台股開高走高，早盤即大漲逾150點，最高漲199點達17797點，創下歷史新高。

美國以科技股為主的那斯達克指數，再創歷史高點；台積電開高，早盤漲4元至599元，但台積電收盤回到平盤595元略壓抑指數尾盤再攻。股價在相對低檔的聯發科則發動攻勢，以及華邦電(2344)、晶豪科(3006)等記憶體股續強，支撐電子股。

本周最強勢的鋼鐵股由中鋼(2002)領軍，盤中持續有燁輝(2023)、彰源(2030)等數檔漲停，股價創新高。

此外，航運貨櫃三雄萬海、陽明(2609)、長榮(2603)股價上漲，尾盤均攻漲停；散裝的慧洋-KY(2637)、裕民(2606)攻勢再起。加上金融股指數上揚；電金傳合力上攻，台股盤中17797點再創新高。收盤17755點，也創下收盤價新高。

台股加權指數周二再創新高，惟創新高後隨即遭遇賣壓，K線出現帶量上影線黑K，但今日在美股持續創高，台股電子股上攻，以及鋼鐵股航運股續攻，強勢股再攻，且電子及金融也同步走升，台股今日再創新高，多頭銳不可當。目前技術股強勢，預計下半周台股仍有機會再向上挑戰17800點以上新高。