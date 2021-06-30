寧夏夜市防疫管制。（資料照）

台北市夜市昨(29日)起「微解封」，1/4攤位可先復業，但限外帶、禁內用，包括寧夏夜市等部分夜市陸續恢復營業，但此舉也引發外界正反聲浪。常在臉書評論時事的藥師林士峰今(30日)分析，一個很現實的問題，對這些攤商來說，沒有擺攤就完全沒有收入，他們跟大部份領著穩定薪水的上班族不一樣，大家可思考「柯文哲大可以學中央耗著，但為什麼他寧可被質疑、被痛罵、被媒體下標『跟中央對幹』也要做這種決定？」

林士峰指出，「你現在也許還有一份穩定的收入，那是因為你有老闆罩著；我們這些當老闆的，每天拚命的思索著，怎樣的策略對公司的永續經營是最穩定的，不求發展迅速，只求跟著我的每個員工穩定生活。」

林士峰說，但是這次疫情肆虐已經是天災等級了，不是每個行業都能用策略來避險，「這些攤販沒有收入也超過一個月，就算沒有病死也快餓死了，你能想像你一個月完全不領薪水的生活嗎？」他進一步說，大部分的人對三級管制可能只是覺得不方便、無聊、悶、想出國，但那些攤商煩惱的是下一餐在哪裡、家裡開銷怎麼辦？所以說，真的不要用自己安穩的生活來衡量每個人。

另外，林士峰也提出觀點供大家思考，「柯文哲大可以學中央耗著，反正他有國家的薪水，餓也餓不死他。但為什麼他寧可被質疑、被痛罵、被媒體下標『跟中央對幹』也要做這種決定？你還認為柯文哲亂搞嗎?」

關於微解封一事，柯文哲29日晚間在臉書指出，五月份因為疫情爆發，許多夜市及商場都配合市府暫停營業，一個半月下來，很感謝大家共體時艱，既然北市的疫情趨緩，也要跟著調整，先前已停業的夜市、傳統市場想恢復營業，要先向北市衛生局、市場處報備防疫措施、通過後可以有限度的營運。例如寧夏夜市就想出了得來速夜市的方法，買了就走、只限外帶、避免人潮群聚，不准邊走邊吃，攤商要戴面罩、口罩、進出量體溫；而且減攤到1/4，大家輪流做生意，他們並不求大富大貴，只求一個溫飽。