由遊戲新幹線代理、日本光榮特庫摩公司開發的日本歷史線上遊戲《信長之野望Online》，今（30）日全新改版開放「天下布武異錄」最終章第一部「火燒安土城」、新英傑能力要素「鬼神之力」以及優化各種要素機能，為玩家帶來更多挑戰與樂趣。慶祝改版上線，凡於活動期間登入，即可獲得自選等級四的英傑大袋，與伊達政宗、真田昌幸等多位人氣大將一起迎接全新戰場！

「天下布武異錄」最終章第一部「火燒安土城」

本次改版揭開「天下布武異錄・信長篇」最終章第一部「火燒安土城」，打破以往以武力方式奪取世界，開創新的戰國世界。成功於「嚴島之戰」勝出且獲得日本大部分領土的信長，為了鞏固「天下布武」的目標，要求東北「伊達家」與九州「島津家」行臣下之禮，「伊達家」順應要求，殊不知年輕的當家政宗卻藉來訪之際發動謀反，佔領安土城，玩家將收到信長之命，投身加入安土城之戰。

火燒安土城

運用「鬼神之力」培養強大的專屬英傑

與聞名遐邇的戰國武將共同組隊的「英傑」系統，也加入全新要素「鬼神之力」，將蘊含眾鬼神之力的「鬼神石」加諸英傑，提升能力值與固有技能效果，「鬼神石」有多個種類各具備不同的能力，可透過「火燒安土城」取得，讓玩家自由培育專屬英傑。

為提供更好的遊戲體驗，官方針對各種要素機能優化調整，新增可隨時裝備、取下旗印的倉庫空間，方便玩家快速找到想使用的旗印；而過往執行特定動作皆須消耗「所作書」、「作法書」，現在統一集中在動作功能中，只要使用道具一次，即可記住特殊動作。對於「復歸者」也已新增英傑技能推薦設定，並依照「英傑特化系統」、「持有武器種類」、「信賴度等級」自動幫助玩家設定所有技能，還會因應不同場景及戰鬥需求，調整各種技能。

織田信長能力羈絆

慶祝改版 登入就送等級四英傑

慶祝全新改版上線，只要於活動期間登入，不限等級、使用條件，皆可獲得自選等級四英傑的「霸王覺醒英傑大袋」，內含伊達政宗、真田昌幸等人氣大將，玩家可以選擇喜歡的英傑成為強力夥伴。此外，即日起註冊新帳號，可以免費暢玩14天，還有多樣新手好禮等你拿，而商城也同步推出超值商品「霸王覺醒福袋」，內含新登場的泰平祈福女神、霸王信長英傑、霸王鬼神石、霸王覺醒九十九等，助玩家一臂之力！