藝文團體於疫情下苦撐生計，除藝文紓困4.0外，文化部考量非營利演藝團體經常有向銀行貸款不易的情形，攜手文策院、信保基金、臺灣銀行及合作金庫，另推出「演藝團體紓困貸款專案」，明(7／1)日開放申辦，讓演藝團體得以渡過眼前難關，估計受益團體可超過6千個以上。

文化部長李永得表示，此次紓困4.0中如經濟部、中央銀行均推出不同類型貸款，但許多貸款須要有公司等組織形式才有辦法取得申請資格，對一些藝文團體而言，無法達到貸款入門資格。經與行政院、文策院討論，才推出演藝團體專用的紓困貸款專案。

李永得表示，只要是從事音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、視覺藝術、影像藝術等製作展演的演藝團體，或是立案的財團法人、公益社團法人或依各縣市相關法規登記立案的人，都可以準備相關文件，並向文策院於明年1月31日前提出申請。

文策院董事長丁曉菁預估，按有立案的法人、藝文工作者等統計，估計有6千家團體可受惠此次貸款。李永得補充，這僅是有立案演藝團體範圍，若包含此次特別納入如視覺藝術、影像藝術等藝文工作者範圍，估計可更多人受惠。

李永得表示，本次貸款最大特色包含貸款額度最高600萬外，就是由政府協助提供10成信用保證及補貼一年利息，「由文化部當保人。」過去藝文團體申請貸款不易，就是因收入結構與一般行業不同，如需花一整年準備一件作品，並等待完成後的收入，但每月就沒有固定收入，讓貸款格外困難。

文化部說明，貸款範圍為受疫情影響團體為維持營運及研發創作所需，包括人事、業務、場租、行政等資金，貸款額度最高600萬元，期限最長5年（含寬限期最長1年），貸款利率以郵局2年期定期儲金機動利率（現為0.845％），加承貸金融機構加碼（不得超過1％），目前最高貸款利率為1.845％。

李永得提醒，受影響演藝團體若申請貸款成功，雇主就不得於利息補貼期間，對員工實施減班休息、減薪或裁員等行為，也不得歇業、解散或其他文化部公告情事。