台南一名已婚男子阿峻（化名）與事業合夥人小凡（化名）搞婚外情，不僅與小三在外同居，兩人也大方在路上牽手與擁抱，經正宮抓包提告求償。台南地院判小三侵害配偶權屬實，要賠15萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與阿峻於2010年結婚，但小凡明知阿峻已婚，卻仍然自2020年3月起與其在台南某處民宅同居，兩人同進同出，不避諱的在外頭牽手與擁抱，行為與情侶如出一轍，她不滿配偶權遭侵害，遂向法院提告求償。

小凡聲稱，她並不曉得阿峻已婚，與阿峻僅是事業合作夥伴，而在某民宅同進同住則是因為她將該處作為辦公室，其他員工也會進出，強調並未與阿峻同居，同時也控訴正宮使用非法手段取得她與阿峻的照片，應不足以成為證據。

台南地院法官認為，侵害配偶權舉證困難，且正宮所提交的證據均為在公共場所拍攝，且用於訴訟用途，並未違反程序原則，判定影像均具有證據能力；此外，法官還發現，阿峻與小凡兩人多次於夜晚時同時進入民宅，並於清晨間同時步出，足以認定兩人有同居行為。

法官勘驗證人證述，發現證人指稱曾聽見小凡稱呼阿峻「親愛的」，綜合以上，判定兩人的關係已逾越正常男女分際，且侵害到原告的配偶權，考量雙方的經濟能力與其他因素，最終判小凡要賠正宮15萬元。可上訴。