Dyson 今（30）日在台發表全新 Dyson Omni-glide與 Dyson Micro 1.5kg系列無線吸塵器，兩款吸塵產品具備劃時代的設計，為頻繁的居家清潔需求，帶來更輕巧、便利的使用體驗。Dyson Omni-glide多向吸塵器突破傳統單向的吸塵清潔，其採用的全新 360 度多向吸頭與直線機身，自由變換手持姿勢且輕鬆繞過障礙物，為居住小坪數空間的使用者提供更好的清潔效能；Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器全機重量僅 1.5 公斤，是目前 Dyson 無線吸塵器中最輕的，採用三合一設計，輕按即可更換吸頭並轉換成手持模式，有效協助使用者完成居家清潔工作。

Dyson Omni-glide是首款採用「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」的無線吸塵器，吸頭能夠朝任意方向轉動，解決清潔時需要頻繁移動傢俱的痛點。（Dyson 提供／黃慧雯台北傳真）

追求輕量化的同時也不犧牲吸力效能，Dyson Omni-glide與 Dyson Micro 1.5kg均搭載 「Dyson Hyperdymium馬達」與「放射式多圓錐氣旋集塵科技」，透過重新設計的 8 個放射式多圓錐氣旋，分別可產生高達 98000g 與 96000g 離心力，搭配 Dyson Hyperdymium馬達，驅動最高達 50AW 的吸力，將灰塵甩入集塵筒內並降低濾網阻塞機率。此外，兩款吸塵產品亦設置先進的 5 層過濾系統，有效捕捉且密封 99.99% 小至 PM 0.3 的微塵，防止灰塵再度回到空中，並排出乾淨的空氣，打造健康的居家環境。

大都會區生活步調普遍緊湊，如何利用零碎的時間進行居家清潔成為一大顯學。Dyson 針對此需求，研發首款多向吸塵器 Dyson Omni-glide並集結超過 140 多項專利技術，透過重新塑造的「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」，結合全新的「直線機身設計」，讓使用者不需移動家中地面的障礙物，即可自由變換手持姿勢，並延續 Dyson 一貫高效的吸塵性能，忙碌的上班族可隨時隨地拿起 Dyson Omni-glide靈活打掃，維持室內清潔。

Dyson 首款多向軟質碳纖維滾筒吸頭：Dyson Omni-glide搭載的主吸頭為「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」，除採用全新電動雙刷條設計，以覆蓋更大的吸塵面積，其配備的鉸接式接頭與 4 個 360 度水平轉動的滑輪，使吸頭能夠朝任意方向轉動，輕鬆繞過桌角，即使貼著牆邊清掃也游刃有餘，解決緊湊空間裡頻繁移動傢俱的痛點。為了使氣流維持暢通無阻，Dyson 工程師團隊亦重新改良吸頭內的氣流通道設計，將刷條後方氣流通道以中間檔板分隔成兩條，無論是大顆碎屑或是細小微塵皆能一併吸除，打造乾淨、整潔的居家環境。

Dyson Omni-glide突破性的將氣旋、馬達、濾網與手柄整合於直線機身，使用者能 180 度平貼地面，深入低至 8 公分的傢俱底部清潔，以直線方式通過機身的氣流，進而提升吸塵與塵氣分離表現，滿足高效清潔的需求。並採用嵌入式的電池設計，運行時間可達 20 分鐘，搭配可替換式的電池設計，一鍵即可更換電池並延續雙倍電力續航。另外專屬的壁掛式充電底座採免鑽孔設計，方便使用者隨取隨吸，輕靠牆面即可充電。

Dyson 史上最輕的 Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器，全機重量僅 1.5 公斤，若轉換手持模式，重量更是不到 1 公斤。（Dyson 提供／黃慧雯台北傳真）

根據 Dyson 全球灰塵研究報告指出，疫情期間全球有超過 9 成民眾每周至少執行居家清潔一次，且大多數受訪者均認同吸塵器是最有效解決灰塵、髒污的工具。因應疫情所衍生的高頻率、高強度的清潔需求，Dyson 工程師團隊研發出 Dyson 史上最輕的 Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器，全機重量僅 1.5 公斤且手柄採用更為纖細的設計，搭配不同的吸頭配件或轉換成手持模式之下，重量更不到 1 公斤。

Dyson Micro 1.5kg擁有全新設計的「極輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，其體積相較以往減少 45%，為目前最小、最輕的軟質碳纖維滾筒吸頭，搭配扁平吸頭可深入清潔窄至 20.7公分的空間。吸頭採用黑色抗靜電碳纖維刷毛，能高效清除地板上微浮粒與過敏原，無損台灣家庭常見的硬質地板表面。Dyson Micro 1.5kg具備多種吸頭配件，包括「二合一隙縫清潔吸頭」與「桌面清潔吸頭」等。使用者只需輕按並接上吸頭，即可轉換為手持吸塵器，全機重量僅 1.5 公斤，輕鬆不費力的潔淨家中天花板、壁櫃高處等。

Dyson Omni-glide多向吸塵器 與 Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器均更打破傳統按壓式開關，改採「按鍵式」的開關設計，使用者只要輕按，即可選擇電源或吸力模式。疫情當前，病菌有可能就潛伏在家中灰塵與髒污之中，兩款新機的集塵筒都採免觸碰式設計，只需要一鍵下壓就能以衛生的方式將灰塵跟碎屑彈出至垃圾桶，維持居家環境的健康。此外，兩款新機的吸頭刷毛與一體成形式的前後置濾網皆可直接下水清洗，大幅提升日常清潔和保養的便利性。

全新 Dyson Omni-glide多向吸塵器 與 Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器正式上市，即日起於全台 Dyson 百貨專櫃、Dyson 官方網站及 Dyson 官方授權通路（全國電子、燦坤等）銷售，預購優惠請洽各銷售通路。Dyson Omni-glide多向吸塵器依據吸頭配件差異提供 2 款產品選擇，建議售價14900 元起；Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器同樣依據吸頭配件差異提供 2 款產品選擇，建議售價13900 元起。