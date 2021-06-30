因為疫情，線上教學興起，但老師因不諳操作而顯得力不從心。教育部國教署將於7月1日於中興大學附屬高中成立「高級中等學校數位學習資源中心」，將建置數位教學的課程與評量架構規範，統整學群科中心的線上課程資源與各類數位建設，並提供教師數位教學與線上學習的相關增能活動。

從5月19日起，教育部宣布全國停課，所有課程以線上遠距教學實施，學習評量也須以多元的方式完成。如何確保學生能獲得有品質且有成效的數位學習，取決於教師是否能掌握數位教學的課程設計要領，因此建立數位教學與評量的應用模式有迫切需要。

經濟暨合作發展組織（OECD）發布的「Learning for 2030」及108課綱都強調，學生應具備善用資訊科技的素養，而善用資訊與科技工具的目的，是為了能夠增進自我學習能力。因此，所有科目的教師如何在教學設計或作業安排上，適時引導學生不僅能使用資訊科技作為學習的工具，還可將學習的結果轉換成學習歷程檔案，更是108課綱的重點之一。

教育部表示，從109學年度開始，不僅高中職優質化計畫共辦理1147場教師資訊科技能力融入教學研習，普通型及技術型、綜合型高中負責課程推動的各學群科中心也同時研發了各類線上課程，不論是加深加廣選修乃至多元選修，都已經陸續上線，提供給教學現場或學生學習使用。另高中職優質化計畫也將教師研發與運用數位教學課程，列為每個申請優質化計畫的學校必辦項目。

為提升教師數位教學應用及技巧，教育部明天於中興大附中成立「高級中等學校數位學習資源中心」，網羅有豐富數位教學經驗的第一線教師與學者專家，成立專業團隊，研發有效的數位課程教學與評量設計，同時與地方政府共同合作，推動數位學習相關計畫，以精進教師資訊科技能力融入教學知能。