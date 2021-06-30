本土疫情嚴峻，第一線人員工作繁重相當辛勞，新北市議員廖宜琨今與「糊塗里公益俱樂部」總經理楊安康分送愛心防疫便當給各分局員警，廖宜琨表示，員警不僅要抓出失聯確診個案，還要兼顧治安，辛勞難以想像，希望拋磚引玉，讓更多人力挺警消。

廖宜琨表示，中央流行疫情指揮中心於5月15日宣布新冠肺炎進入三級警戒狀態，各警察機關員警即投入各項防疫工作；在人潮聚集處所如市場、大型賣場、觀光景點、公園等進行高頻率巡邏及協助稽查八大行業等，警員為防疫盡心盡力，面對不可預知的危險環境，承受更大心理壓力。

廖宜琨說，為了慰勞員警辛勞，除了蒐購一批血氧機分送到各基層警察單位，希望警察同仁在執行公務之餘能多多注意健康外，也發現很多單位因疫情取消團膳辦伙，因此便與糊塗里公益俱樂部總經理合作，在6月中旬聯繫各分局，並在今日將愛心防疫便當送到員警手中，盡棉薄之力與表達關心之意。

三峽分局表示，廖宜琨多次關心三峽、鶯歌、樹林、土城地區警察同仁，員警都十分感謝，分局一定做好各項警察勤務與防疫工作；同時也呼籲民眾疫情三級警戒延續至7月12日，所有國人仍需做好防護措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、遵守各項防疫指引，做好個人防疫措施與配合政府各項防疫政策，保護自己健康也保護家人親友。