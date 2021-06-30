有媒體報導，在野黨指控港商雅各臣結合綠營內新蘇系勢力，出手阻撓東洋買BNT疫苗，又要流行疫情指揮中心處理民間企業捐贈BNT疫苗案，致使衛福部長陳時中夾在院長跟總統之間，行政院長蘇貞昌30日前往新竹市視察時，對此表示政府爭取多元管道購買疫苗，各種謠言請勿以訛傳訛。

蘇貞昌30日在新竹市長陪同下，到新竹市立體育館視察高周數孕婦優先施打計畫，視察前被問及在野黨指控港商雅各臣結合綠營內新蘇系勢力，出手阻撓東洋買BNT疫苗，同時也有藍營議員指出，指揮中心要處理民間企業捐贈BNT疫苗案，讓陳時中夾在院長跟總統之間左右為難。

蘇貞昌表示，買疫苗是很專業，而且大家都很努力，爭取怎樣從多元管道找到更多、更好的疫苗。有關的各種謠言等等，都已經經過正式，指揮中心也好，政府相關單位也好，都已經一再駁斥，不要以訛傳訛。

此外，因應Delta變異株入侵台灣，蘇貞昌29日曾指出目前隔離加自主健康管理為14天加7天及兩次PCR採檢，是否能進一步說明？對此蘇貞昌表示，有關台灣怎麼樣用最好的隔離方法來防止病毒，以及怎麼樣做篩檢，指揮中心都經過專家會議，有很完整詳細的報告，由指揮中心來跟大家很正式的報告為主。