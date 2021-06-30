疫情大爆發已一個半月，但受惠今年前5月投資人紛紛大舉揮軍不動產市場，買好！買滿！因此貢獻上半年商用不動產成交額爆表，衝高1倍至779億元；不過，專家認為這個數據要反應疫情的衝擊，可能失真，預料下半年，才可能真正反應出疫情的衝擊層面，呈現「量縮價穩」的局面。

第一太平戴維斯今（30）日公布最新統計，受惠新冠疫情升溫影響，5月中全台升級三級警戒，北台灣商業活動放緩，雙北市多數企業啟動分流上班或居家辦公模式，所幸疫情發生前市場熱絡，推升第二季商用不動產與土地交易量能。

第一太平戴維斯統計，截至今（6月30）日，今年第二季大型商用不動產交易，光是單筆交易3億元以上的成交案件，總額為283億元，比去年同期增加62％；累計上半年，合計成交達779億元，年增率102％。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，第二季商用不動產市場的買氣，集中在科技業的剛性自用需求，科技業本季購置金額達161億元，占整體交易近6成。

指標成交案，包括今年4月聯發科斥資32.6億元，購置內湖科學園區的新世紀資通廠辦大樓，威剛科技與其相關企業則是買下預售中的內湖長虹雲端大樓11個樓層，近8000坪，總金額達38.5億元，另外，IC設計的敦泰電子則在竹北以10.7億元購置近6000坪廠辦大樓。

不動產交易類型方面，本季以廠辦與廠房為主，兩者合計占78%的交易量(221億元)。

丁玟甄表示，目前在疫情與房地和一稅兩個因素交錯下，投資型買盤明顯縮減，由過往投資型買方市占率5成，減少到現在的2成，而自用需求則提高到8成，特別是受疫情衝擊較輕微的科技業，在產線不停工與接單動能充足下，躍升為本季最主要買方。

土地市場方面，交易持續熱絡，第二季大型土地交易金額達677億元，與去年同期持平，再加上地上權交易，則單季總金額達到701億元，年減率14％。

累計上半年土地交易熱區，前三名區域為台中市、新北市與高雄市，交易金額分別為364億元、212億元以及147億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，房地合一2.0對於商用不動產市場的影響有限，除了商辦與廠辦市場的預售炒作及短進短出操作不興盛外，過去兩年政府釋出的工業用地，對於即時利用都有嚴格控管，因此沒有如住宅市場一樣的明顯的逃命潮。