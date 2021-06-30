15人快篩為陰性，南投縣衛生局進一步將這15人檢體進行核酸檢測，確認接觸者的健康情況。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

新冠肺炎疫情遭Delta變種病毒侵台肆虐，防疫上緊發條，南投縣今日無確診者，連續兩天「嘉玲」，但因一名來自屏東的逃逸移工搭計程車到南投來打工，衛生局上午委由埔里基督教醫院至仁愛鄉華岡地區民眾專案採檢，篩檢結果出爐，包括14名接觸者與1名員警，15人篩檢結果全部為陰性，為確實檢測，進一步進行核酸檢測，由於從山上到市區檢測還進行中。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，南投零確診，連兩天「嘉玲」，衛生局表示，不能鬆懈，施打疫苗持續進行，「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫。防疫期間，沒事不要亂跑，全民一起防疫。

從屏東逃逸到南投的移工，本來應居家隔離 到7月3日才解除，卻跑來南投仁愛鄉華岡地區打工，由於該名移工與白牌計程車司機有接觸，29日出現發燒症狀送醫治療，經核酸檢測結果為陰性。

衛生局防疫不大意，為慎重起見，將與該名移工接觸的14人，與處理移工的1名員警，今天全部作篩檢，結果全部為陰性，衛生局進一步將這15人檢體進行核酸檢測，確認接觸者的健康情況。