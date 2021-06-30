因應北農確診擴大，除了中央流行疫情指揮中心日前公布的防疫「市場專案」外，為確保批發市場相關場域工作人員、採購民眾自身與家人健康，指揮中心與農委會共同訂定「批發市場防疫管理措施建議指引」，其中包含定期篩檢及訂定健康監測計畫、人流管制措施、訂定風險對象管理等，呼籲各批發市場遵循，避免疫情擴大。

批發市場指引出爐。（圖／指揮中心提供）

疫情指揮中心公布的「批發市場防疫管理措施建議指引」包括人員健康管理、人流管制措施、個人防護裝備建議、出現確定病例之應變措施、環境清潔消毒等六大項，提供主管機關、場域管理單位及工作人員，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場域所需的管理措施，供管理單位、從業人員及採購人員遵循辦理，以降低疫情在批發市場的發生機率、規模及社區傳播風險。

農委會主委陳吉仲表示，「批發市場防疫管理措施建議指引」是依照北農與新北家禽市場的群聚染疫情況而訂定出來，由於市場進出繁雜，要求人員清冊要建立，這樣自我健康監測上就會比較容易到位，全國批發市場明起開始施打疫苗，也要落實實聯制。此外，市場進出入口都要有管制，營業時間與空間也要調整，可採取預約交易的方式來執行，不過也有觀察到洗手與消毒設備、口罩面罩等作為還需要更精進，會根據該指引來要求。

陳吉仲說明，本指引前5項是日常就要做，第6項則是因應確診者出現的措施，其中因應市場出現確診病例的三大應變措施上，風險管理對象方面，密切接觸者如與指標病例同一攤商的工作人員、相鄰攤商的工作人員將進行居家隔離並採檢；非密切接觸者將造冊，並加強列管人員之健康狀況監測。

風險區域方面須暫停營業至少3天，完成環境清潔消毒後方可重新營業，環境清潔消毒至少1天2次(含)以上，非密切接觸者則每3-7天進行一次SARS-CoV-2篩檢，直到最後一名確定病例離開該市場後次日起14天止。

批發市場防疫管理措施出爐。（圖／指揮中心提供）

此外，出現確定病例後，將降載最大容留人數至75%，出現群聚事件則降載最大容留人數至50%，降載措施若因場地空間受限，德透過延長拍賣時間、分時段分區等方式降載運作，直到最後一名確定病例離開該市場後次日起14天止。

「批發市場防疫管理措施建議指引」6大方向如下：

1. 人員健康管理：落實市場出入人員體溫量測、實聯制。盤點及造冊相關工作人員，落實健康狀況監測、定期篩檢及訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)，並鼓勵接種COVID-19疫苗。

2. 人流管制措施：調整市場攤位配置及營業時段，減少市場之出入口、劃定人員動線及分流措施，管制人數總量及單位時間人數。

3. 落實人員衛生行為：張貼標語、海報或透過廣播提醒顧客、從業人員等落實戴口罩及手部衛生，增加洗手設備可近性，並儘量使用非直接與顧客接觸之收付款方式。

4. 個人防護裝備建議：工作人員需佩戴口罩及面罩，視需要佩戴手套或穿著防水圍裙，拋棄式口罩不可重複使用；面罩若為可重複使用者，應確實清潔消毒後重複使用。

5. 環境清潔消毒：訂定環境清潔及消毒計畫，定時執行環境清潔及消毒，每天至少1次以上，並增加公共廁所衛生清潔及消毒頻率。

6. 出現確定病例之應變措施：訂定包括風險對象管理、風險區域管理及營運降載措施等3大應變措施，批發市場若發生確診者，應通報主管機關，風險區域須暫停營業，並視影響程度，通知供應人及承銷人至鄰近市場交易。

媒體問到，以北農為例，一個攤商會有許多員工，外面也有批發商會進來，人流管制上如何認定誰可以進入？是否有相關許可？

陳吉仲表示，這就是為什麼進出市場的人員清冊要先確定，一個批發市場除了拍賣人員還有承銷人，拍賣量大的時候會請1到2兩位作業人員協助，這些作業員也會列入清冊當中，這樣後續管理才會到位。