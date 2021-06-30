有感第一線警察人員維護轄區治安及防疫工作的辛勞，6月30日一對家住太平的陳姓姊妹花，青年創業的她們在西區向上路小巷弄內經營創意日式早午餐料理，並以「一人一伴」為創店理念，人美心也美的她們有感警察的辛勞，特別捐贈太平警分局防刮(霧)抗UV防疫面罩及口罩一批，力挺第一線防疫人員，藉此向辛苦警察加油打氣，希望台灣早日走出疫情，恢復正常生活。

陳姓姐妹花表示，姊妹倆從小就住太平，在求學期間自己的閨密好友的父親是當警察，慢慢體會到警察工作日夜輪班的辛勞，現在自己開店才慢慢知道箇中滋味，在這段防疫期間時常在路上看到警消人員協助醫護人員防疫勤務，深感站在第一線員警同仁的付出，希望透過一些心意給警察伯伯多一點防護，於是購置防刮(霧)抗UV防疫面罩及口罩，希望守護他們的安全，共同為防疫努力。

太平警方表示，非常感謝兩位年輕姊妹花的愛心，隨著疫情升溫勤務加重，站在第一線的警察同仁，不僅要克服身體的疲累，還得面對可能染疫風險的心理壓力，謝謝各界對警方的支持；也持續呼籲，防疫期間民眾務必遵守相關防疫規定，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。