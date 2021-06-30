孫姓男子利用深夜、凌晨鎖定民宅門前鞋櫃內的NIKE等知名品牌運動鞋行竊，自去年10月至今年2月間連偷7戶，共偷走20多雙運動鞋，總價值約4萬多元，他全都拿到跳蚤市場，各以100至400元不等出售。台中地院以竊盜罪嫌判刑10月，得易科罰金，仍可上訴。

不少民眾常將鞋櫃放置在門口或樓梯口，雖方便進出時穿用，但中高價的品牌運動鞋常成為竊賊覬覦標的。從事回收工作的孫男及利用深夜或凌晨，鎖定民眾放置門前鞋櫃內或擺放門口的FILA、NIKE、愛迪達及NEW BALANCE等知名品牌運動鞋，將鞋直接拎走或放進自備提袋帶走。

判決書指出，已有多次竊盜前科的孫男，從事回收工作，他在去年10月18日凌晨2時許到中市1處林姓民宅，將放置在門口的4雙運動鞋搜刮進手提袋偷走，騎自行車離去帶到自由路與復興路口的干城跳蚤市場，以每雙百元的價格賣掉，林家人一早出門才發現4雙單價各約2000元的運動鞋不翼而飛。

去年12月30日凌晨2時許，孫男又到中市李姓民宅門口，偷走放置在鞋櫃內的4雙運動鞋，總價值共約4390元，得手後，再轉往許姓民宅，偷走鞋櫃內的2雙運動鞋，總價值約3500元，得手6雙運動鞋帶往跳蚤市場，各以200元至400元不等的價格出售。

今年1月18日凌晨3時20分，孫男前往到吳家民宅門口，偷走4雙運動鞋，總價值約8000元。孫男食髓知味在今年1月25日又到劉姓民宅前的鞋櫃內偷走3雙運動鞋，總價值約5000元，得手後轉往曲姓民宅前再偷走4雙運動鞋，總價值約8000元，得手贓物鞋都拿到跳蚤市場，以每雙百元價格出售。

經被害人報案，警方調閱監視器影像追查，循線查獲。孫男到案坦承7次偷鞋犯行，台中地院依竊盜罪嫌判刑10月，得易科罰金。