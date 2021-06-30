新北市今天確診23例，比昨天多1例。但卻發生三重湯城企業群聚，板橋百貨櫃姐確診，新北市長侯友宜指出，櫃姐的父親與伯伯均在環南市場工作，感染源十分明確，今日業者也主動停業一日，市府團隊也協助進行企業快篩，預計有1500人進行快篩。

直播》新北增23例爆企業群聚，侯友宜要求廣篩最新說明。

侯友宜今日於防疫應變會議上表示，今日新增23例，以板橋5人、新店與五股各4人等，累積總確診人數為6485人，已有4918人解隔；針對今日確診案例，12人住院，剩餘11人送集中檢疫中心安置；感染源部分，仍以家戶感染佔最多，有12人，次要為職場佔7人，有2人為不明感染源。其中今日確診案例中，有7例與台北市相關，分別為北農5人，另有公司1人與家戶1人。

此外，板橋大遠百確診個案，侯友宜指出，櫃姐的父親與伯伯均在環南市場工作，感染源十分明確，29日時已擴大匡列並全棟清消，今日業者亦自主停業一日，由市府協助進行企業快篩，預計有1500人進行快篩。

侯友宜表示，目前仍是警戒三級，一切要按照三級規定來做，昨天個案22人，但還是不能放鬆，否則疫情隨時會往上飆，同時也呼籲企業要有心理準備，用廣篩或快篩方式是能解決隱藏性傳播鏈的有效方法，做好員工自我健康監測，一有狀況就要篩檢。

新北市府今天上午8時開放第一類至第五類莫德納公費疫苗預約，除了72歲以上長者，先前沒打的長者也可以回頭來打，目前AZ目前打了九成，侯友宜強調施打要有順序、從高齡者打下來，務求健康安全把疫苗接種到長者身上。