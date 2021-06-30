隨著科技發展，串流技術快速改變民眾的聆聽習慣，聲音產業正掀起一場經濟革命！目前亞洲聲音社群品牌 KKBOX 平台上的 Podcast 節目已突破 12000 檔，為成為Podcast 與音樂產業的橋樑，KKBOX推出創作者引頸期盼的全新功能「音樂嵌入」，正式上線至今滿一個月，有超過 500 檔節目使用，嵌入歌曲播放總量平均每週都上升 15 %，成長曲線相當驚人！

KKBOX 統計 2021 年 Q2 Podcast 整體聆聽量比起 Q1 成長 25％，而每位用戶的每天平均聆聽總時長已經從去年的 40 分鐘左右，成長到超過 60 分鐘，顯示民眾對於 Podcast 的接受度與黏著度越來越高，已逐漸養成聆聽習慣。

受限於版權相關限制，無法在節目中使用音樂，一直是許多 Podcaster 最棘手的問題，不但音樂類型的節目難以製作，甚至沒辦法分享喜歡的音樂！KKBOX 在完整保障音樂人權利的前提下，推出的「音樂嵌入」功能，只要是使用 Hosting 平台 Firstory 上架的 Podcast 節目，即可從超過 7000 萬的 KKBOX 曲庫中選擇想在節目中播放的音樂。透過「音樂嵌入」功能，將能解決 Podcaster 長久以來的痛點，同時增加音樂曝光度與創作者收益，達到相得益彰的效果！

KKBOX 推出「音樂嵌入」功能，有使用該功能的節目會出現「本集含有音樂歌單」的字樣；在 KKBOX 上有使用「音樂嵌入」功能的節目，播放示意圖。（KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

為了推廣「音樂嵌入」功能，KKBOX 與六座廣播金鐘獎得主馬世芳老師合作獨家 Pocdast 節目《耳邊風》，並力邀超過30 組明星、Podcaster、Youtuber 一起錄製《問候你全家》系列節目。

KKBOX 與馬世芳老師合作的Podcast音樂節目《耳邊風》預計於7/5上架；此外KKBOX 力邀超過30組明星、Podcaster、Youtuber 錄製《問候你全家》節目，分享居家小趣聞與跟歌曲，撫慰聽眾的心。（KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

KKBOX 與馬世芳老師合作，他的第一個 Podcast 音樂節目《耳邊風》預計於 7/5 正式上線！節目將從「音樂史的各種奇聲怪響」出發，利用「音樂嵌入」功能，深入分享他三十多年聽音樂的心得心得。馬世芳老師表示，當初聽到該功能即將推出時，心裡是期待的，覺得「噢，Podcast 終於可以放音樂了！我們等得好苦啊！」但他也透露做 Podcast 音樂節目的挑戰性，「由於 Podcast 是『主動收聽』，而非廣播是『被動推送』，面向聽眾的感覺不一樣。」希望能在這樣的平台創造另一種深度收聽又有「陪伴感」的節目。

另外有感於近期全民長期居家生活的焦慮感，KKBOX 邀請明星歌手如 Arase 阿拉斯、 DIZZY DIZZO 蔡詩芸、HowZ、Karencici、 Lulu 黃路梓茵、RĒD° 芮德、RPG、李友廷、吳汶芳、拍謝少年、阿爆（阿仍仍）、韋禮安、唐綺陽、理想混蛋 雞丁、陳勢安、曾沛慈、熊仔、鄭宜農、蔡佩軒、閻奕格、魏如萱（以上按筆畫順序排列）；知名 Podcast 節目如《大麻煩不煩》、《別叫我大使夫人》、《哇賽心理學》、《陪沈團》、《敏迪選讀》、《曾咖波荒謬事》、《童話裡都是騙人的》、《路邊攤計畫》、《Firstory Lab 最偏激的Podcast》、《寶島少年兄》（以上按筆畫順序排列）；Youtuber 那那大師等超過 30 組人馬，錄製《問候你全家》系列節目，除了分享他們各自在家防疫的小趣聞，藉由「音樂嵌入」功能推薦一首的歌曲，希望能撫慰更多聽眾不安的心情。

為保障音樂人的權利，KKBOX 的「音樂嵌入」功能是藉由 Hosting 平台 Firstoty 的後台機制，串連到 KKBOX 曲庫，音樂與節目的音檔各自分開獨立，Podcaster 無法下載、剪輯、重製任何一首音樂。嵌入於同一集的歌曲則會形成一張歌單，聽眾在節目中聆聽歌曲行為與一般純聽音樂的模式相同，因此 KKBOX 非付費用戶可在 KKBOX 上聽到 30 秒短版歌曲，付費用戶則可聽到完整歌曲，若在其他平台收聽該節目，則僅可聽到 Podcaster 製作的節目內容，無法收聽到嵌入於節目中的音樂。KKBOX 強調，「音樂嵌入」是在無損音樂人權利的前提下開發的功能，保證聽眾在節目中每一次的有效聆聽都會確實計算，讓音樂人收到版權收入。