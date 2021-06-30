選美出身的港星朱千雪不只是2012年香港小姐季軍，擁甜美臉蛋和姣好身材的她，還是網友票選的最美港姐，而轉換跑道當律師的朱千雪，在日前迎接33歲生日，她曬出被花朵環繞的自拍照慶生，人比花嬌的高顏值相當美麗。

朱千雪曾拿下網友票選《十大最美港姐》冠軍，她以第一高票擊敗鍾楚紅、邱淑貞等歷代港姐，也讓朱千雪因此擁「最美港姐」稱號，同時，朱千雪還是學霸在日前重返校園、攻讀法律博士課程，並在去年成功轉換跑道，現在朱千雪已正式升格為律師。

朱千雪開心迎接33歲生日，在花海中雙手合十許願。（圖／取材自朱千雪Instagram）

儘管朱千雪淡出演藝圈，但她仍很有觀眾緣，人氣依舊夯爆，而朱千雪在前天（28日）迎接33歲生日，她開心曬出被向日葵、玫瑰等花朵圍繞照，開朗的朱千雪在花海中雙手合十許願，好人緣的她獲得演藝圈好友和粉絲留言祝福，而朱千雪身處在花叢中時真的是人比花嬌。

選美出身的朱千雪，日前則以前輩身分出席港姐招募記者會，朱千雪自嘲身材發福，已經沒有勇氣像當年選港姐穿泳衣示人，身為人妻的朱千雪不免被聯想到幸福肥，她則笑說，現在因為工作關係比較少動，而朱千雪嫁給醫師老公近2年，外界都很關心她的肚皮狀態，還屢被傳肚皮有喜，對此，朱千雪則高EQ自嘲只是胖了，並表示對孕事順其自然，也讓外界期待小倆口早日宣布好消息。