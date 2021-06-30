新北市長侯友宜今透過視訊問候。（新北市府提供）

老夫妻雖不識字，但央請孫子代筆寫了封感謝信，文末附上老夫妻簽名。（新北市社會局提供）

李左任阿公和盧月娥阿嬤捐出100萬元積蓄給新北市防疫基金， 社會局長張錦麗（中）專程前往致謝 ，後排分別為阿公的女兒和孫子。（新北市社會局提供）

「我們想幫助那些受疫情影響，生活陷入困頓的人！」新北市泰山區92歲李左任、89歲盧月娥夫婦，早年務農種田賣菜，辛苦一輩子省吃儉用，近日有感疫情嚴峻，捐出畢生積蓄100萬元給新北市府作為防疫基金，老夫妻雖不識字，但央請孫子代筆寫了封信，向第一線的醫護、警消人員、市府團隊致謝，令人動容。

泰山區阿公李左任今年92歲，阿嬤盧月娥89歲，兩人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛，兩人從少年打拼到老，辛苦一輩子省吃儉用，有了一點積蓄，如今兒孫長大，看到最近疫情嚴重，許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。

李左任和盧月娥雖然不識字，但透過孫子張嘉展代筆寫了封信，信中提到，看到侯市長每天為了防疫奔波打拼，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊，因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，他們也向防疫人員致謝，「你們大家辛苦了！」

新北市社會局長張錦麗今上午到泰山老夫妻家當面感謝，新北市長侯友宜也透過視訊問候，侯友宜說他看到阿公阿嬤的100萬支票比看到1千萬還高興，因為這是兩人「辛苦一輩子的老本和勤勤儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常感動。

侯友宜也跟李左任、盧月娥說，有兩人的鼓勵和支持，市府一定會更加倍努力，守護好市民的健康和安全。