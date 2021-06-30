挺藝文團隊度疫情難關，文化部與文策院、信保基金、臺灣銀行、合作金庫等合作，為藝文團隊量身打造「演藝團體紓困貸款專案」於明日（7月1日）開始受理申請，政府將提供10成信用保證、1年全額利息補貼，全台逾6000家表演團隊及視覺、影像藝術創作者都可申請。

文化部長李永得表示，疫情造成藝文產業損失高達80～100億元，如何讓團隊持續創作力跟防疫一樣重要。文化部已提撥1.5億元準備金給信保基金，預計可以承作15億元紓困貸款，希望鼓勵更多銀行承作。

文化部、文策院今日聯合召開線上記者會，說明藝文團隊紓困貸款計劃。李永得表示，本次貸款最大特色，是由政府提供10成信用保證、最多1年利息全額補貼，申辦所需的銀行服務費、保證期間手續費等，將由文化部全額負擔；同時，將由文策院進行資格審查，並規劃「綠色通道」，期盼協助演藝團體獲得快速核貸及足夠的資金支持。

文化部考量演藝團體過去常有貸款不易情形，針對於我國立案之財團法人、公益社團法人或依各縣市相關法規登記立案，從事音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、視覺藝術、影像藝術等製作展演的演藝團體，推出專屬貸款方案。

以上貸款範圍為受疫情影響團體為維持營運及研發創作所需，包括人事、業務、場租、行政等資金，貸款額度最高600萬元，期限最長5年（含寬限期最長1年），貸款利率以郵局2年期定期儲金機動利率（現為0.845％），加承貸金融機構加碼（不得超過1％），目前最高貸款利率為1.845％。

除此，文策院董事長丁曉菁表示，已針對疫後振興做規劃，涵蓋劇場、音樂等實體演出，6月推出「2021跟著台漫過暑假」活動，邀請八組漫畫家繪製短篇漫畫、插圖等，刊載於「CCC創作集」並製作印有漫畫IP的醫療級口罩、帆布飲料袋等；同時，持續推進數位轉型機會，鼓勵藝文內容多元變現模式。