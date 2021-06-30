在美股創新高的激勵之下，台股今(30)日由傳產帶頭，金融與電子股也同步齊揚，推升加權指數盤中改寫歷史新高價位17797.27點，收盤價17755.46點也同樣是歷史新高，漲幅0.89%，上漲157.27點，成交金額5341.66億元。今天盤面由傳產族群領軍，特別是航運與鋼鐵類股大漲，海霸王三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)收漲停，帶動指數再度刷新歷史新高價位，短中長天期均線呈現多頭格局。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，預期第三季進入科技股旺季，又有歐美解封後的報復性消費潮即將展開，在科技與傳產雙雙具有營運動能的帶動下，台股下半年表現仍可期待，特別是第四季消費旺季更是多頭可著墨的題材，盤面則將維持快速輪動格局。

葉獻文表示，從企業獲利年增率成長幅度來看，以原物料相關的傳產族群上修幅度較大，因此目前台股仍呈現傳產相對強勢格局，不過，進入下半年電子與非電族群各擁投資契機，非電族群有望聚焦消費類股，特別是與美歐市場解封後銷售動能轉強的食衣住行類股為優先，科技股方面，從終端需求仍高可看出成長動能未減，配合下半年科技股傳統旺季，雖然近期電子股整體成交比重仍未回到平均水準，一旦資金從傳產回流，將帶動另一波電子股漲勢，進而推升大盤揚升。

葉獻文進一步解釋，隨著全球景氣強勁復甦，加速推升外銷出口訂單量，而遠距需求續熱，加上高科技應用晶片需求從去庫存轉為補庫存持續爆炸性增長，推升2021年5月外銷訂單年增率連續第15個月呈現擴張，顯示需求持續暢旺不墜。