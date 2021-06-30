日本防衛副大臣中山泰秀28日稱台灣是「民主國家」，中國政府向日本提出嚴正交涉。日本政府發言人加藤勝信今天對此表示，這是中山泰秀個人的想法。

中山泰秀28日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）活動上警告，中國與俄羅斯之間合作所構成的威脅與日俱增。他還說，有必要對北京向台灣的施壓「覺醒」，保護台灣這個「民主國家」。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，他了解到這是中山個人的想法。

加藤也透露，有關中山的發言，中國外交部要求日本要作出明確的澄清。

中國外交部發言人汪文斌昨天說，「中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已經向日方提出了嚴正交涉」。他也說，「將台灣稱為所謂『國家』，嚴重違反『中日聯合聲明』等4個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次作出的不將台灣視為國家的鄭重承諾」。