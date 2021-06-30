三級警戒持續延長，中租企業與旗下成旅觀光連鎖飯店感念醫護辛勞，自6月發起「挺醫護‧衛台灣」行動，推出醫護免費入住成旅專案以來，獲醫護人員熱烈回響，入住利用率極高，確實有發揮預期的功能，成旅觀光董事長黃炳彰今（30）日宣布，該專案展延至7月31日截止，展現中租力挺醫護決心。

為了在疫情期間發揮一己之力，中租企業與旗下成旅觀光連鎖飯店發起「挺醫護‧衛台灣」行動，原訂6月份期間，每日提供旗下蘆洲館、永和館、花蓮館共60間客房，給醫護人員免費入住，向抗疫鬥士致敬。此一方案推出後，醫護人員申請踴躍，快速額滿，中租企業立即同意成旅觀光加碼20間，總房間數80間。

中租指出，一個月來，三館的醫護入住率幾乎每日滿房，確實滿足多家醫院醫師、護理師短期住宿需求，包括來自台北巿的新光、臺大、榮總、馬偕醫院，新北巿的聯合、亞東、淡水馬偕、耕莘、雙和，花蓮巿的慈濟、門諾、國軍805 及衛生福利部花蓮醫院等醫護人員。

同時，成旅晶贊台北蘆洲館於6月25日加入新北市政府補助醫護安心免費住宿計畫，額外提供30間房，由醫院整合需求後安排醫護人員入住。也因此，截至7月底前，成旅觀光每日挺醫護的總房數達110房，將優先安排後補的醫護人員入住，讓更多醫護人員在各界支持之下，安心投入抗疫工作。

成旅晶贊蘆洲館總經理林秉宏表示，為這群抗疫英雄服務是成旅的榮幸，而入住醫護朋友十分暖心，台北巿聯合醫院不時準備多箱飲料和餅乾，請同仁以及館內的醫護住客自由取用；有位未具名的醫護人員，買了20杯知名品牌咖啡請櫃台及房務工作同仁，令成旅人員倍感溫暖。

成旅晶贊花蓮館總經理陳天祥分享，不少位醫護人員在忙碌之餘，寫下感性的心路歷程，為彼此加油打氣。有位醫師寫道：「我是兩個孩子的爸爸，每天要負責採檢，因為有了這個專案，是我們作戰最好的後盾，我們可以很放心地自我隔離，照顧病人，而且不造成任何人的負擔，也不知道這樣『離家出走』的日子還要多久，但有你們的支持，我們更有信心戰勝Covid-19，迎向未來。」

晶贊都會旅店店長許廷旭也提到，也有醫護主動發電子郵件回饋或社群貼文分享。「謝謝晶贊旅店，在許多人對我們避之不及，你們卻對我們伸出援手，讓我們可以在前線專心抗疫。下班後，晶贊的床和衛浴，成了放鬆的利器。我不知道疫情會持續多久，但晶贊這一個月來給予的幫助，我們會一直感念著。」、「不僅住宿舒適，你們還提供醫護人員早餐，這點真是無人能敵，實在太佛心了！」